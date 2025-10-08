onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 20:04

Ekim ayı hem bağışıklığını güçlendirecek hem de sofrana çeşitlilik katacak birbirinden taze meyve ve sebzeler öne çıkıyor. Eğer sen de her ürünün zamanında daha lezzetli ve besleyici olduğunu düşünenlerdensen, ekim ayında çıkan bu 14 meyve ve sebzeyi mutlaka alışveriş listene eklemelisin! İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yer Elması

1. Yer Elması

Hafif tatlımsı ve armudu andıran tadıyla aslında çoğu insanın ilk denemede şaşırdığı ama sonrasında vazgeçilmez hale gelen yer elması, çiğ olarak salatalarda kullanılabildiği gibi zeytinyağlı yemeklerde de şahane bir uyum sağlıyor. Lif açısından oldukça zengin olması sayesinde sindirime destek olan yer elması, kışa yaklaşırken hem bağışıklığı destekliyor hem de ağır yemeklerin yanında dengeleyici bir rol üstleniyor.

2. Mandalina

2. Mandalina

Ekim ayıyla birlikte mandalinanın mis gibi kokusu da tezgahlardan yükselmeye başlar. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin favori atıştırmalığı olan meyve, çantanıza atıp işe ya da okula götürebileceğiniz kadar pratik olmasıyla da öne çıkar. Ekim ayında tatlı ve sulu hale gelen mandalina, ferahlatıcı aromasıyla kahvaltı sofralarında, salatalarda ve tatlılarda da kullanılabilen çok yönlü bir meyve.

3. Pırasa

3. Pırasa

Kış denildiğinde akla gelen ilk sebzelerden biri olan pırasa, aslında sonbaharın tam ortası olan ekim ayında tezgahlarda boy göstermeye başlar. Çoğu kişi pırasayı sadece klasik zeytinyağlı tarifiyle bilir ama aslında böreklerden çorbalara, hatta makarnalara kadar çeşitli yemeklerde kullanılabilecek çok yönlü bir sebzedir. Üstelik, soğuk akşamlarda mis gibi kokusuyla mutfağı saran pırasa tarifleri hem mideni yormaz hem de gerçekten de doyurucudur.

4. Muz

4. Muz

Her mevsim bulunabilen muz, ekim ayında da sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Yoğun günlerde enerji ihtiyacını karşılamak için tek başına mükemmel bir atıştırmalık olan muz, spor öncesi ya da ders çalışırken hızlıca tüketildiğinde anında güç verir. Ayrıca keklerden smoothie’lere kadar pek çok tarifte tatlı ve doğal bir aroma katmasıyla bilinir. Ayrıca, soğuyan havalarda tatlı ihtiyacını doğal yoldan gidermek isteyenler için de harika bir alternatif!

5. Lahana

5. Lahana

Ekim ayında tezgahlarda kendini göstermeye başlayan lahana, sonbahar ve kış sofralarının kurtarıcı sebzelerinden biri. Kalabalık sofralar için sarması, masaya renk katmak isteyenler için turşusu, çıtırlığıyla da farklı dokular eklemek için salatası çok sevilir. Çorbalardan sarmalara, turşulardan salatalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan lahana, bol lifli ve doyurucu yapısıyla da vücudu soğuk günlere hazırlamaya yardımcı olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nar

6. Nar

Nar, ekim ayının en göz alıcı meyvelerinden biri. Ayıklaması biraz zahmetli olsa da sofralara kattığı görsellik ve tat bambaşka! Salatalara eklenerek ferah bir lezzet katan, tatlılara şıklık getiren ve tek başına tüketildiğinde ekşi-tatlı dengesiyle keyifli bir atıştırmalık olan nar, sadece bir meyve değil, ekimin en güzel süslerinden bir tanesi.

7. Kırmızı Turp

7. Kırmızı Turp

Kırmızı turp, renginden aldığı enerjisiyle sofraları süsler, çıtır çıtır yapısıyla salatalara bambaşka bir hava katar. Tuzla birlikte tek başına tüketildiğinde bile atıştırmalık niyetine yenilen kırmızı turp, bu ayda sofraların yıldızı haline gelir. Çoğu zaman sadece lezzetiyle değil masaya kattığı görsellikle de öne çıkan kırmızı turplar, keskin aroması sayesinde yemeklerin yanında ferahlık veren bir denge de yaratır.

8. Hünnap

8. Hünnap

Çocukluk hatıralarını canlandıran ve biraz da nostaljik bir havası olan hünnap, çoğu kişinin çok sık tüketmediği ama tanıyanların da vazgeçemediği bir meyve. Küçük yapısıyla sanki erik ve hurma arasında bir yerde duran hünnap, ekim ayında en tatlı halini buluyor. Çiğ olarak atıştırmalık şeklinde tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle de yemesi oldukça keyifli olan hünnap, ekimin gizli hazinelerinden biri.

9. Kereviz

9. Kereviz

Keskin ve özgün aromasıyla diğer sebzelerden ayrılan kereviz, ekim ayında en lezzetli haline ulaşır. Seveni çok sever, sevmeyeni ise kokusundan dolayı biraz mesafeli yaklaşır ancak zeytinyağlı kereviz yemeğini bir kez deneyen, bu sebzenin benzersiz tadını unutamaz. Salatalarda rendelenmiş haliyle ferah bir tat verirken çorbalarda kullanıldığında bambaşka bir aroma katar. Özellikle sonbaharın serin havasında sofralara özgün bir lezzet getiren kereviz, farklı tat arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek!

10. Greyfurt

10. Greyfurt

Greyfurt, ekşi-tatlı dengesiyle biraz alışkanlık isteyen bir meyve ama sevenleri için kahvaltıların ve ara öğünlerin olmazsa olmazı. Ekim ayında en sulu ve en aromatik haline kavuşan greyfurt, sabahları dilimlenip tabağa konduğunda güne ferah bir başlangıç yapmanı sağlıyor. Üzerine biraz bal gibi tatlandırıcı gıdalarla tadı daha da güzelleşen greyfurt, ekim ayında daha dengeli beslenmek isteyenler için en ideal seçeneklerden biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ispanak

11. Ispanak

Yeşilin en canlı tonunu sofralara taşıyan ıspanak, börekte, çorbada, salatada, yemeğiyle veya yumurtayla buluştuğunda farklı lezzetlere dönüşen efsane bir sebze! Hem çok iyi bir besin kaynağı hem de sonbahar sofralarını renkli ve enerjik hale getirmede uzman olan ıspanak, pratik bir şekilde hazırlanabilmesi sayesinde yoğun günlerde bile tariflerde kolayca yer bulan bir sebze.

12. Kestane

12. Kestane

Kestane, sonbaharın en romantik meyvesi olabilir. Sokaklarda közlü kokusunu aldığında insanın içini ısıtır, evde fırına verildiğinde ise akşamların en keyifli atıştırmalığına dönüşür. Tatlılarda da kullanılan kestane, ekim ayında tezgahlara çıkmaya başlamışken hem sohbetlerin hem de nostaljik kış akşamlarının başrolü olan bu meyveyi evinden eksik etme deriz!

13. Karnabahar

13. Karnabahar

Karnabahar, çocukken çok sevilmeyen ama büyüdükçe değerini fark ettiğimiz sebzelerden. Ekim ayıyla birlikte pazarlarda ve marketlerde karşımıza çıkmaya başlayan bu beyaz renkli sebze, aslında mutfakta inanılmaz yaratıcı tariflere dönüşebiliyor. Fırında baharatlı haliyle atıştırmalık, kızartmasıyla klasik ama leziz bir öğün, yoğurtla birleştiğinde ise tam bir anne yemeği. Çorbası bile ayrı bir keyif veren karnabahar, sağlıklı, doyurucu ve pratik yemekler yapmak isteyenler için harika bir seçenek!

14. Alıç

14. Alıç

Küçücük taneleriyle ekim ayında bir sürpriz gibi karşımıza çıkan alıç, mayhoş tadıyla hem çocukluk hatıralarını canlandırıyor hem de farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. Genelde doğrudan atıştırmalık olarak tüketilen alıç meyvesinin kimi bölgelerde reçeli de yapılıyor. Küçük ama etkili lezzetiyle ekim ayının en özel meyvelerinden biri olan alıç, hem rengiyle hem de şifalı içeriğiyle sonbaharı yansıtan meyvelerden biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın