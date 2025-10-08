Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Her mevsim bulunabilen muz, ekim ayında da sofraların vazgeçilmezlerinden biri. Yoğun günlerde enerji ihtiyacını karşılamak için tek başına mükemmel bir atıştırmalık olan muz, spor öncesi ya da ders çalışırken hızlıca tüketildiğinde anında güç verir. Ayrıca keklerden smoothie’lere kadar pek çok tarifte tatlı ve doğal bir aroma katmasıyla bilinir. Ayrıca, soğuyan havalarda tatlı ihtiyacını doğal yoldan gidermek isteyenler için de harika bir alternatif!