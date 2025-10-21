onedio
Her Tatilde Görebileceğimiz Tatilci Tipleri

Her Tatilde Görebileceğimiz Tatilci Tipleri

21.10.2025 - 13:41

Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimisi günde 10 adımdan fazla atmaz, kimisi gezmekten bitap düşer. Kimisi eğlenceden kopamaz, kimisi açık büfe sever. Ama bu renkli kişilikler her tatilimizde bizlerle birliktedir. Onlar olmadan eksik hissederiz.

Tatilde bile sporundan ödün vermeyenler.

Otellerde boşuna mı spor salonu var? Bu tatilci tipi; disiplinin, iradenin vücut bulmuş hali resmen.

3-4 günlük tatilde tuğla gibi kitap bitiren kitap kurtları.

Sahilde bin sayfalık klasikleri okumak kulağa çok iç açıcı gelmese de tatilden en çok verimi alanlardan biri bu arkadaşlardır. Yine de biraz daha neşeli şeyler okumasak mı?

Sabahın erken saatlerinde şezlonga havlusunu serip keyfine bakan "rezerve" sevdalıları.

Bize hep en arka sıralar kalıyor...

Tatilde bile iş yerinden arananlar.

Siz olmasanız o şirket bataaaar.

Yazın tadını açık büfe lezzetlerle şenlendiren tatil gurmeleri.

Hangi restoranda ne yenir, hangi bar kaça kadar açık hepsini bilir, gününü ona göre planlar.

Aqua park sevdalısı cesur yürekler.

Onlar olmazsa su sporları eksik kalır. Aksiyon peşinde bir ömür.

Animasyonla güç toplayanlar.

Güne animasyonla başlamanın tadını sadece bilen bilir... Bir yandan sporunu yapar, bir yandan eğlenirsin.

Dış dünyayı unutmak için otelden asla çıkmak istemeyenler.

Otelde her şey var bahanesiyle otelin bir adım dışına bile çıkmayan bu dostlarımız 1 haftalık tatilden ne iş yaptıklarını unutmuş olarak dönerler.

Peki sen bu yaz için tatil planını yaptın mı?

'Plan yapmadım ama nasıl olsa o tatile gidilecek.' diyorsan sana çok güzel bir haberimiz var: %50'ye varan erken rezervasyon fırsatları ETS'de seni bekliyor. Bütçeni zorlamadan 9 taksitle dilediğin tatile erken rezervasyonla çık, erken al, az öde.

