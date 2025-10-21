Her Tatilde Görebileceğimiz Tatilci Tipleri
Herkesin tatil anlayışı farklı. Kimisi günde 10 adımdan fazla atmaz, kimisi gezmekten bitap düşer. Kimisi eğlenceden kopamaz, kimisi açık büfe sever. Ama bu renkli kişilikler her tatilimizde bizlerle birliktedir. Onlar olmadan eksik hissederiz.
Tatilde bile sporundan ödün vermeyenler.
3-4 günlük tatilde tuğla gibi kitap bitiren kitap kurtları.
Sabahın erken saatlerinde şezlonga havlusunu serip keyfine bakan "rezerve" sevdalıları.
Tatilde bile iş yerinden arananlar.
Yazın tadını açık büfe lezzetlerle şenlendiren tatil gurmeleri.
Aqua park sevdalısı cesur yürekler.
Animasyonla güç toplayanlar.
Dış dünyayı unutmak için otelden asla çıkmak istemeyenler.
Peki sen bu yaz için tatil planını yaptın mı?
