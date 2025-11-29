onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Her Şeyin Mümkün Olduğunu Hatırlatan Şarkıla

etiket Her Şeyin Mümkün Olduğunu Hatırlatan Şarkıla

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 18:01

Hayat bazen “Yok ya, ben bunu yapamam!” dedirten bir hal alabilir. Ama unutma, her şey mümkün! Hadi gel, seni motivasyona sokacak, içindeki süper kahramanı uyandıracak şarkıları bir araya getirelim. Bu şarkılarla, ne olursa olsun, her engeli aşabileceğini hatırlayacaksın. 

Hazırsan, başlıyoruz:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Coldplay – Viva La Vida

2. Pharrell Williams – Happy

3. Athena – Her Şey Güzel Olacak

4. Beyoncé – Run the World

5. Can Bonomo – Güneş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Imagine Dragons – Whatever It Takes

7. Nil Karaibrahimgil – Kendime Teşekkürler

8. Alicia Keys – Girl on Fire

9. Ajda Pekkan – Eğlen Güzelim

10. Pinhani – Beni Sen İnandır

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Journey – Don't Stop Believin

12. Shannon Saunders – Strangers

13. Liza Anne – Breathe

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın