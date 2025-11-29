Her Şeyin Mümkün Olduğunu Hatırlatan Şarkıla
Hayat bazen “Yok ya, ben bunu yapamam!” dedirten bir hal alabilir. Ama unutma, her şey mümkün! Hadi gel, seni motivasyona sokacak, içindeki süper kahramanı uyandıracak şarkıları bir araya getirelim. Bu şarkılarla, ne olursa olsun, her engeli aşabileceğini hatırlayacaksın.
Hazırsan, başlıyoruz:
1. Coldplay – Viva La Vida
2. Pharrell Williams – Happy
3. Athena – Her Şey Güzel Olacak
4. Beyoncé – Run the World
5. Can Bonomo – Güneş
6. Imagine Dragons – Whatever It Takes
7. Nil Karaibrahimgil – Kendime Teşekkürler
8. Alicia Keys – Girl on Fire
9. Ajda Pekkan – Eğlen Güzelim
10. Pinhani – Beni Sen İnandır
11. Journey – Don't Stop Believin
12. Shannon Saunders – Strangers
13. Liza Anne – Breathe
