Her Konuya Meraklı Kişilere Özel Genel Kültür Testi!

Bazıları vardır, bir gün uzay belgeseli izler ertesi gün mitoloji tarihine dalar. Bir bakmışsın sinema replikleri, bir bakmışsın felsefe alıntıları… Eğer sen de her konuda az biraz bilgi sahibi olmayı keyifli bulanlardansan, bu test tam sana göre. Bu genel kültür testi; coğrafyadan pop kültüre, edebiyattan bilime kadar uzanan rengârenk bir karışım sunuyor. Kısacası beyninin “Ben bunları biliyorum!” diye gururla parlayabileceği bir alan açıyoruz.Hazırsan başla!