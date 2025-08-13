Hepimizin Gönlünde Yer Eden 2000'li Yılların En Büyük Aşkları

Sessiz sakin başlayan, bir ofis flörtünden çok daha fazlasına dönüşen bu aşk, biz izleyiciler için umut oldu. Jim’in Pam’e olan sabırlı sevgisi, yaptığı jestler, gizli bakışmalar… Pam nişanlıyken bile gözleri hep Jim’i arıyordu. Ve sonunda herkesin gönlünü ısıtan o düğünle mutlu sona ulaştılar!