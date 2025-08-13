onedio
Hepimizin Gönlünde Yer Eden 2000'li Yılların En Büyük Aşkları

13.08.2025 - 11:57

2000’li yıllar, hem ekranda hem de gerçek hayatta yaşanan unutulmaz aşklara tanıklık etti! 

2000’li yıllarda gençliğini yaşamış herkesin kalbinde iz bırakan destansı aşklar, televizyon ekranının başına kilitleyip iç çektiren, sosyal medyada hala konuşulan büyük aşklar vardı. İşte o yılların hafızalara kazınan aşkları... 👇

Mr. & Mrs. Smith

'Mr. & Mrs. Smith' setinde başlayan aşkları, sadece Hollywood’u değil tüm dünyayı büyüledi. ‘Brangelina’ olarak anıldılar, birlikte çocuklar evlat edindiler, yardım projelerinde yer aldılar. Ayrılıkları da aşkları kadar olaylı oldu ama 2000’ler gönlümüzü fethetmelerinin yanında onların yılıydı!

Bella & Edward

2000’lerin karanlık ama romantik ruhunu en iyi yansıtan aşk… O dönem herkes ya Edward’a platonikti ya da Bella gibi sevilmenin hayalini kuruyordu. Kitap fuarlarında sabahlara kadar sıraya girilen, sinemada defalarca izlenen bu aşk, resmen bir neslin 'ilk gerçek crush' hissini yaşamasına neden oldu!

Rachel & Ross

“WE WERE ON A BREAK!” cümlesi bir dönem hepimizin hayat mottosuydu… Ross’un Rachel’a olan yıllarca süren karşılıksız aşkı, sonunda karşılık buldu ama ne çalkantılı bir yoldan geçtiler!

Meredith & Derek

Bir gecelik bir ilişki gibi başlayan şey, hastane koridorlarında efsane bir aşka dönüştü. Başlarına gelen onlarca trajediye, ameliyat masası sahnelerine ve kayıplara rağmen birbirlerine her defasında yeniden tutunan bu çift o dönemler gönlümüzde taht kurmuştu!

Jim & Pam

Sessiz sakin başlayan, bir ofis flörtünden çok daha fazlasına dönüşen bu aşk, biz izleyiciler için umut oldu. Jim’in Pam’e olan sabırlı sevgisi, yaptığı jestler, gizli bakışmalar… Pam nişanlıyken bile gözleri hep Jim’i arıyordu. Ve sonunda herkesin gönlünü ısıtan o düğünle mutlu sona ulaştılar!

Carrie & Mr. Big

New York sokaklarında geçen bu karmaşık aşk, şehirli modern aşkların belki de en ikonik örneğiydi. Mr. Big’in gelgitleri, Carrie’nin arada kalışları… bizim için unutulmaz ikililerdendi!

Blair & Chuck

Zenginliğin, entrikanın ve dramın tam kalbinde bu ikili, “Gerçek aşk gurur dinlemez” sözünü yeniden yazmıştı. Her bir sezon kavga, ayrılık, barışma, sabotajlarla dolu olsa da ne olursa olsun, Chuck’ın “Because it's you, Blair” dediği anla gönlümüzden hiç silinmediler...

Yılların eskitemediği aşk: BONUS ❤️ MASTERCARD!

