Haberler
Yemek
Hem Lezzetli Hem Doyurucu: Günlük Rutinine Uyum Sağlayan Sağlıklı Yemek Fikirleri

Ecem Bekar
01.12.2025 - 20:31

Bir gün sağlıklı yemekler yemeye karar verip, “Bugün kendimi iyi hissedeceğim, sağlıklı besleneceğim!” dedikten sonra, gözünüzde canlanan o karmaşık tarifler, uzun pişirme süreleri ve karman çorman malzeme listeleri sizi biraz korkutmuş olabilir. Ama sakin olun, çünkü burada anlatacağımız tariflerle hem lezzetli, hem de oldukça pratik sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

Sebzeli Tavuk ve Patates

Sebzeli tavuk ve patates, hem doyurucu hem de sağlıklı bir akşam yemeği için mükemmel bir seçenektir. Philips Çift Hazneli Airfryer ile tavuk ve sebzeler büyük haznede pişerken, patates küçük haznede çıtır çıtır pişebilir. Bu tarifle, yağ eklemeden lezzetli ve sağlıklı bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk butu (derisiz)

  • 2 adet büyük patates

  • 1 su bardağı brokoli

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

Hazırlık:

  • Tavuk butlarını büyük hazneye yerleştirin. Üzerine kekik, pul biber, tuz ve karabiberi serpip zeytinyağını gezdirin.

  • Patatesleri küçük hazneye doğrayın ve üzerine biraz zeytinyağı serpin.

  • Brokoliyi küçük hazneye ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 200°C’de 25-30 dakika pişirin. Pişirme sırasında, tavuklar ve sebzeler mükemmel şekilde pişer ve daha az yağla kızarır.

  • Tüm yemekleriniz aynı anda pişecektir ve lezzetli, sağlıklı ve pratik bir akşam yemeği ortaya çıkacak.

Çıtır patatesler ve tavuk butları, birlikte pişen sağlıklı sebzelerle mükemmel bir uyum oluşturur. Bu tarif, yavaş pişirmeye gerek kalmadan pratik bir şekilde sağlıklı bir akşam yemeği sunar.

Kızarmış Kırmızı Biber Çorbası ve Parmesan Krutonları

Bazen klasik çorba tariflerinden farklı bir şeyler denemek istersiniz ve işte karşınızda kızarmış kırmızı biber çorbası! Hem sağlıklı, hem de pratik. Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı kullanarak, bu çorbayı ve yanında parmesanlı krutonları mükemmel bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Krutonlar için:

  • 2 dilim beyaz ekmek (yaklaşık 80g), 1 cm'lik küpler halinde kesilmiş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı ince doğranmış taze kekik

  • 1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Parmesan (vejetaryen alternatifi de kullanılabilir)

Kızarmış Kırmızı Biber Çorbası için:

  • 4 adet kırmızı biber (çekirdekleri çıkarılmış ve 2 cm’lik parçalara doğranmış)

  • 2 orta boy kırmızı soğan (ince kıyılmış)

  • 4 çay kaşığı ince doğranmış taze kekik

  • 2 orta boy domates (yaklaşık 200g), ikiye bölünmüş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 600 ml tavuk veya sebze suyu

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Servis İçin:

  • 4 yemek kaşığı krema

  • 4 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı ince doğranmış taze kekik

Hazırlık:

  • Ekmeği büyük bir kaseye koyun. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Sonra taze kekik ve rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin. Karıştırarak ekmek küplerini iyice harmanlayın.

  • Krutonları küçük hazneye yerleştirin. Ekmeği tek sıra halinde yayın, böylece her parça eşit şekilde pişer.

  • Airfryer’da 6-8 dakika pişirin. Pişirme süresinin yarısında, krutonları sallayarak altın renginde ve çıtır çıtır olana kadar pişirin. Krutonlar piştikten sonra, onları Airfryer’dan çıkarın ve kenara alın.

  • Airfryer büyük haznesine doğranmış kırmızı biberler, soğanlar, domatesler ve taze kekik ekleyin. Üzerine zeytinyağını dökün ve tuz ve karabiber ile tatlandırın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

  • Sebzeleri Airfryer’a yerleştirin. Domateslerin kesik taraflarının yukarıya bakmasına dikkat edin. Airfryer’da 30 dakika boyunca pişirin.

  • Pişen sebzeleri orta büyüklükte bir tencereye aktarın. Üzerine tavuk veya sebze suyunu ekleyin.

  • Karışımı kısık ateşte kaynamaya bırakın ve ocağı kapatın. Sebzeler yumuşayınca, bir blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Çorbanın tadını kontrol edin ve gerekirse biraz daha tuz ve karabiber ekleyin.

Zeytinyağlı Nohutlu Sebze Yemeği ve Tavuk

Bu tarif, zeytinyağı kullanarak sağlıklı bir şekilde pişirilen nohutlu sebze yemeği ile ızgara tavuk kombinasyonunu içeriyor. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesinde tavuk, küçük haznesinde ise sebzeler aynı anda pişiyor. Sonuç olarak, pratik ve besleyici bir akşam yemeği hazır oluyor!

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 su bardağı nohut (haşlanmış)

  • 1 su bardağı doğranmış kabak

  • 1 su bardağı doğranmış havuç

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlık:

  • Tavukları büyük hazneye yerleştirin. Üzerine zeytinyağını, kekik, pul biber ve tuzu ekleyin.

  • Sebzeleri küçük hazneye yerleştirip, haşlanmış nohutları ve limon suyunu ekleyin.

  • Airfryer’ı 180°C’de 20 dakika pişirin. Tavuk ve sebzeler aynı anda pişer.

Mantar Yemeği ve Çıtır Ekmek

Kahvaltıda veya garnitür olarak, bu ağız sulandıran mantarlar 10 dakikadan kısa sürede servise hazırMantarı Hazırlama:

Malzemeler:

  • Kestane mantarlarını büyük bir kasede zeytinyağı, biraz tuz ve bolca karabiber ile karıştırın. Bu, mantarların hem lezzetini artıracak hem de onları pişirirken harika bir doku kazandıracak.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine (6 Litre) kızartma tepsisini yerleştirin.

  • Hazırladığınız mantarları tek sıra halinde tepsiye serpin. Bu, mantarların eşit pişmesini sağlar.

  • Airfryer’ı 200°C’de 5 dakika pişirin. Ardından, mantarların hafifçe kızarana ve yumuşayana kadar 200°C’de 3 dakika daha pişirmeye devam edin.

  • Küçük bir kaseye, soğutulmuş tereyağını ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

  • İsterseniz biraz maydanoz da karıştırabilirsiniz, ancak birazını servis için ayırın. İsterseniz biraz maydanoz da karıştırabilirsiniz, ancak birazını servis için ayırın.

  • Pişen mantarları Airfryer’a geri yerleştirin (veya aynı haznede pişirme işlemi devam ediyorsa, sadece tereyağını eklemek için hafifçe karıştırın).

  • Sarımsaklı tereyağını mantarların üzerine küpleri halinde serpin. 200°C’de 2 dakika kadar pişirin.

  • Küçük hazne de ise çıtır ekmek dilimleri hazırlayabilirsiniz.

Balsamik Sirke ve Bal İle Tatlandırılmış Brokoli

Eğer sağlıklı ama aynı zamanda lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğiniz bu balsamik sirke ve bal ile tatlandırılmış brokoli tarifi, tam size göre! 

Malzemeler:

  • 1 baş brokoli (çiçeklerine ayrılmış)

  • Zeytinyağı spreyi

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

  • 1 adet kırmızı biber (incecik doğranmış; acı seviyorsanız çekirdeklerini bırakın)

  • Servis için birkaç yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan veya vejetaryen sert peynir

Hazırlık:

  • Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Airfryer’ın büyük haznesine brokolileri yerleştirin. Brokolilerin tabana halı gibi serilmesini sağlayın

  • Üzerine zeytinyağı spreyi sıkarak her yerinin hafifçe yağlanmasını sağlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 4 dakika pişirin..

  • Bir kasede, balzamik sirke, bal, ince dilimlenmiş sarımsak ve doğranmış kırmızı biberi karıştırın.

  • Airfryer haznesini çıkarın ve pişen brokolilerin üzerine sos karışımını dökün.

  • Brokoliyi yavaşça karıştırın, böylece sos her bir çiçeğe eşit şekilde dağılır.

  • Brokoliler piştikten sonra, sıcak ya da soğuk olarak rendelenmiş Parmesan peyniri ile süsleyin.

  • İsterseniz, üzerine ekstra kırmızı biber serpiştirerek biraz daha baharatlı bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Fajita Wrap

Renkli biberler, baharat kokusu ve yumuşacık tavuk şeritleriyle hem göze hem mideye hitap eden bu tarif, Philips’in Çift Hazneli Airfryer modeliyle daha da pratik hale geliyor. 

Malzemeler:

  • 3 adet derisiz tavuk göğsü (şeritler halinde dilimlenmiş)

  • 1 kırmızı biber (şerit doğranmış)

  • 1 sarı biber (şerit doğranmış)

  • 1 yeşil biber (şerit doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 çay kaşığı sarımsak granülü

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı Cajun baharatı

  • 1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

  • Tuz

Servis için:

  • 4 adet ısıtılmış tortilla

  • Yaklaşık 200 g guacamole

  • 8 çay kaşığı ekşi krema

Hazırlık:

  • ### Tavuk şeritlerini ve biberleri büyük bir karıştırma kabına al.

  • ### Üzerine yağ ve tüm baharatları ekleyip güzelce harmanla.

  • ### Baharatlanmış karışımı büyük hazneye eşit yay. 

  • 200°C’de 15 dakika pişir.

  • Bu sırada küçük hazneyi boşa bırakma!

  • Tortillaları 1-2 dakika ısıtabilir, hatta yanında servislik mini sebzeler bile hazırlayabilirsin.

  • Hazır olan fajita karışımını tortilla ekmeklerine eşit paylaştır.

  • Üzerine birer kaşık guacamole ve ekşi krema ekle.

  • Tortillaları rulo yap ve tam ortadan ikiye kes.

Bal ve Susamlı Tavuk Kanatları

Tavuk kanatları, tatlı ve tuzlunun mükemmel birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet şöleni sunuyor.

Malzemeler:

  • 450-500 g tavuk kanatları (uçları çıkarılmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı akıcı bal

  • 1 çay kaşığı soya sosu (veya tamari)

  • 1 çay kaşığı pirinç sirkesi

  • 1 çay kaşığı kavrulmuş susam yağı

  • 2 çay kaşığı kavrulmuş susam

  • 1 büyük yeşil soğan (ince dilimlenmiş)

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Hazırlık:

  • Büyük bir kasede tavuk kanatlarını, zeytinyağını, bolca tuz ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırarak kanatların her yerine yağ ve baharatın yayılmasını sağlayın.

  • Mısır ununu, kanatları her tarafına eşit şekilde bulayacak şekilde ekleyin. Her bir kanadın iyice kaplandığından emin olun.

  • Hazırladığınız tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine tek sıra halinde yerleştirin.

  • 180°C’de 25 dakika pişirin. Bu sırada pişirme süresinin yarısında kanatları çevirin. Böylece her tarafı eşit şekilde kızaracak ve çıtır çıtır olacak.

  • Pişirme işlemi devam ederken, bir kasede bal, soya sosu, pirinç sirkesi ve susam yağını çırpın. Bu karışım, tavukların üzerine dökülecek harika bir sos olacak!

  • Pişen tavuk kanatlarını büyük bir kasede hazırladığınız bal ve sos karışımına batırarak iyice karıştırın.

  • Airfryer’ı tekrar açın ve kanatları tek sıra halinde yerleştirip 5 dakika daha pişirin. Bu, sosun tavuklara iyice yapışmasını ve lezzetlerin birleşmesini sağlayacak.

  • Pişen tavukları kalan sos ile bir kez daha bulayın.

