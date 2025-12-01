Hem Lezzetli Hem Doyurucu: Günlük Rutinine Uyum Sağlayan Sağlıklı Yemek Fikirleri

Sebzeli tavuk ve patates, hem doyurucu hem de sağlıklı bir akşam yemeği için mükemmel bir seçenektir. Philips Çift Hazneli Airfryer ile tavuk ve sebzeler büyük haznede pişerken, patates küçük haznede çıtır çıtır pişebilir. Bu tarifle, yağ eklemeden lezzetli ve sağlıklı bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.