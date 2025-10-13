Hazırlıksız Yakalandılar: Kar Yağışı Başladı, O İlde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı!
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indi. Pek çok ilde kuvvetli yağış ve kar yağışı görülürken,
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının bugün aralıklı olarak devam edeceğini açıklamıştı. Yılın ilk karı yağdı, Erzurum Palandöken beyaza büründü. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın ilk karı yağdı, vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın