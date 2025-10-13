onedio
Hazırlıksız Yakalandılar: Kar Yağışı Başladı, O İlde Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 23:28

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına indi. Pek çok ilde kuvvetli yağış ve kar yağışı görülürken, 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kar yağışının bugün aralıklı olarak devam edeceğini açıklamıştı. Yılın ilk karı yağdı, Erzurum Palandöken beyaza büründü. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yılın ilk karı yağdı, vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda, Erzurum'a bugün (13 Ekim) aralıklı kar yağması bekleniyordu. Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Erzurum merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kara hazırlıksız yakalanan ve henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkisini gösterdi. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla kaplandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
