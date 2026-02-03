onedio
Hayatını Kaybeden Ünlülerin Ölmeden Önce Yaptıkları Röportajlar Bir Araya Getirildi!

Hayatını Kaybeden Ünlülerin Ölmeden Önce Yaptıkları Röportajlar Bir Araya Getirildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.02.2026 - 23:24

2025'te çok ünlümüzü kaybettik, çok genç yaşta ölüme tanıklık ettik. Birçok usta ve kıymetli ismi kaybettiğimiz 2025'in ardından 2026'ya da ne yazık ki hızlı girdik...

2026'nın ilk günlerinde Haldun Dormen ve Fatih Ürek'i kaybetmiştik. Bir içerik üreticisi 2025'te vefatıyla sarsıldığımız Volkan Konak ve Şinasi Yurtsever ile Fatih Ürek'in ölmeden önce verdiği son röportajları bir araya getirdiği bir edit paylaştı.

Şinasi Yurtsever ve Volkan Konak'ı peş peşe 2025'in mart ayında kaybetmiştik. Fatih Ürek ise yalnızca üç gün önce vefat etmişti.

Şinasi Yurtsever ve Volkan Konak'ı peş peşe 2025'in mart ayında kaybetmiştik. Fatih Ürek ise yalnızca üç gün önce vefat etmişti.

Yaptığı editi, 'Bazı sözler gerçekten dua niyetine geçiyor' notuyla paylaşan içerik üreticisi, kıymetli isimlerin ölümün geleceğini hissediyormuşçasına yaptıkları konuşmaları öne çıkardı.

twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
