Hayatını Kaybeden Ünlülerin Ölmeden Önce Yaptıkları Röportajlar Bir Araya Getirildi!

2025'te çok ünlümüzü kaybettik, çok genç yaşta ölüme tanıklık ettik. Birçok usta ve kıymetli ismi kaybettiğimiz 2025'in ardından 2026'ya da ne yazık ki hızlı girdik...
2026'nın ilk günlerinde Haldun Dormen ve Fatih Ürek'i kaybetmiştik. Bir içerik üreticisi 2025'te vefatıyla sarsıldığımız Volkan Konak ve Şinasi Yurtsever ile Fatih Ürek'in ölmeden önce verdiği son röportajları bir araya getirdiği bir edit paylaştı.
Şinasi Yurtsever ve Volkan Konak'ı peş peşe 2025'in mart ayında kaybetmiştik. Fatih Ürek ise yalnızca üç gün önce vefat etmişti.
