Hayatını Kaybeden Ünlülerin Ölmeden Önce Yaptıkları Röportajlar Bir Araya Getirildi!

2025'te çok ünlümüzü kaybettik, çok genç yaşta ölüme tanıklık ettik. Birçok usta ve kıymetli ismi kaybettiğimiz 2025'in ardından 2026'ya da ne yazık ki hızlı girdik...

2026'nın ilk günlerinde Haldun Dormen ve Fatih Ürek'i kaybetmiştik. Bir içerik üreticisi 2025'te vefatıyla sarsıldığımız Volkan Konak ve Şinasi Yurtsever ile Fatih Ürek'in ölmeden önce verdiği son röportajları bir araya getirdiği bir edit paylaştı.