Hayatını Daha Sağlıklı Hale Getirmek İçin Hemen Bugün Yapabileceğin 10 Şey
Enerji dolu, zinde ve mutlu hissetmenin yolu sağlıklı beslenmektir! Sağlıklı yaşama adım atmak için yarını beklemek zorunda değilsiniz. Küçük değişiklikler yaparak rutininizi oluşturabilirsiniz. Böylece hem bedenen zihnen hem de ruhen sağlıklı bir hale gelebilirsiniz. Gelin, tam şimdi atabileceğiniz adımlara bakalım!
1. Güne su içerek başlamalasınız.
2. Günün sakin bir anında esneme hareketleri yapmalısınız.
3. Kahvaltınızı protein ağırlıklı yapmalısınız.
4. Telefondan bir süreliğine uzaklaşmalısınız.
5. Ara öğünlerde meyve tüketmeye çalışmalısınız.
6. Gözlerinizin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız.
7. Akşam yemeğini geç vakte bırakmamalısınız.
8. Nefes egzersizleri yaparak ruhunuzu dinlendirmelisiniz.
9. Pozitif düşünmeye çalışmalısınız.
10. Uykunuzun yeterli olduğundan emin olmalısınız.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
