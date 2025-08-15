Hayatını Daha Sağlıklı Hale Getirmek İçin Hemen Bugün Yapabileceğin 10 Şey

Günde ortalama en az 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olmalısınız. Kaliteli uyku sayesinde odaklanma seviyeniz artar ve hafızanız daha güçlü olur! Bu yüzden uygu rutini oluşturmalısınız. Ayrıca odanızın serin, karanlık ve sessiz olması da çok önemli!