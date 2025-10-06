Hayat Kaliteni Artıracak Şey Ne?
Yaşam kaliteni nasıl artırabilirsin? Yaşam kaliteni artırmak için ihtiyacın olan şey bu testin sonunda. yapman gereken tek şey bu teste doğru yanıtları vermek, günlük rutinini anlatmak. Bakalım hayat kaliteni nasıl artıracaksın, hadi teste başlıyoruz!
1. Alarmla mı uyanıyorsun?
2. Peki güne nasıl başlıyorsun?
3. Günlük planlama yapıyor musun?
4. Bunlardan hangisi seni daha çok yıpratıyor?
5. Dinlenmek için bunlardan hangisini yapıyorsun?
6. Günde en az 8 bardak su içiyor musun?
7. Peki beslenme düzenin nasıl?
8. Senin için tatil demek...
9. Stresle nasıl başa çıkıyorsun?
Kesinlikle zaman yönetimi!
Kesinlikle sağlıklı yaşam alışkanlıkları!
Kesinlikle ruhsal denge ve huzur!
Kesinlikle güçlü sosyal bağlar!
