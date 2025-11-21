Hayalindeki Düğünü Organize Et, İlk Dans Şarkınızı Söyleyelim!
Hayatının en özel günü yaklaşıyor ve her detay kusursuz olmalı, değil mi? Özellikle de ilk dans! Müzik, aşkın en güzel tercümanı. Bu testte sana hayalindeki düğünü adım adım kurduracağız ve sonunda senin aşkına en çok yakışan ilk dans şarkısını söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım, çünkü düğün müziğin seni bekliyor👇🏻
1. Düğünün için bir mevsim seç.
2. Şimdi de düğün mekanı seçelim!
3. Kendin veya partnerin için bir gelinlik seçer misin?
4. Gelin çiçeksiz olur mu hiç?
5. Kendin veya partnerin için bir damatlık seçer misin?
6. Damat bey hangi arabayla gelsin?
7. Bir düğün pastası seç.
8. Son olarak, balayında nereye gitmek istersin?
Christina Perri - A Thousand Years
All of Me - John Legend
Perfect Duet – Ed Sheeran, Beyoncé
The Wedding Waltz- Eleni Karaindrou
