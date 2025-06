Hasçelikler and The City'nin Hülya Yenge'si Oğulay Tefek'in Beyin Cerrahı Olması Mizahşörleri Harekete Geçirdi

YouTube'da Belkıs TV'de yayınlanan Hasçelikler and The City kısa sürede ilgi görmeyi başardı. Ünlü fenomen Sude Belkıs ve arkadaşlarının bir anda geliştirdiği karakterler ve bir düğün salonuna rastgele yaptıkları ziyaretin ardından gelişen dizi büyük bir kitleye ulaştı. Dizinin ilk bölümlerinde Hülya Yenge karakteriyle yer alan Oğulay Tefek de diziden ayrılmasına rağmen o kadar sevildi ki sosyal medyada da paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etti. Tıp fakültesinde okuyan Oğulay Tefek, beyin cerrahisi asistanlığını kazandığını duyurmasının ardından hem kardeşinin hem de Hasçelikler and The City'nin goygoy radarına takıldı.