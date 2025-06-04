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Hasçelikler and The City'nin Hülya Yenge'si Oğulay Tefek'in Beyin Cerrahı Olması Mizahşörleri Harekete Geçirdi

Hasçelikler and The City'nin Hülya Yenge'si Oğulay Tefek'in Beyin Cerrahı Olması Mizahşörleri Harekete Geçirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 12:35

YouTube'da Belkıs TV'de yayınlanan Hasçelikler and The City kısa sürede ilgi görmeyi başardı. Ünlü fenomen Sude Belkıs ve arkadaşlarının bir anda geliştirdiği karakterler ve bir düğün salonuna rastgele yaptıkları ziyaretin ardından gelişen dizi büyük bir kitleye ulaştı. Dizinin ilk bölümlerinde Hülya Yenge karakteriyle yer alan Oğulay Tefek de diziden ayrılmasına rağmen o kadar sevildi ki sosyal medyada da paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etti. Tıp fakültesinde okuyan Oğulay Tefek, beyin cerrahisi asistanlığını kazandığını duyurmasının ardından hem kardeşinin hem de Hasçelikler and The City'nin goygoy radarına takıldı.

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YouTube'da Belkıs TV'de yayınlanan Hasçelikler and The City dizisi final bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

YouTube'da Belkıs TV'de yayınlanan Hasçelikler and The City dizisi final bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dört arkadaşın sohbet ederken birden kendilerine karakter seçerek geliştirdiği dizinin ilk bölümü, tanımadıkları birinin düğününe gitmeleriyle başlamıştı. Eğlenceli bir hikayeye dönüşen dizi, hayatın içinden anları yaşattığı için de kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dizinin Hülya Yenge'si Oğulay Tefek, Sude Belkıs'la yaşadığı tartışmanın sonunda diziden ayrılmıştı.

Dizinin Hülya Yenge'si Oğulay Tefek, Sude Belkıs'la yaşadığı tartışmanın sonunda diziden ayrılmıştı.

Bu elbette bir iddiaydı ancak daha sonra dizide yer almaması, konuya ilişkin bir gelişme yaşanmaması iddiaları güçlendirdi. Ancak Oğulay Tefek hem Hülya Yenge karakteriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla o kadar sevildi ki sık sık gündem olmaya devam etti.

Tıp fakültesinde okuyan Oğulay, beyin ve sinir cerrahisi asistanlığını kazandığını duyurdu.

Tıp fakültesinde okuyan Oğulay, beyin ve sinir cerrahisi asistanlığını kazandığını duyurdu.
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Grey's Anatomy'e bir gönderme...

Grey's Anatomy'e bir gönderme...
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Ablası da durumu değerlendirdi.

Ablası da durumu değerlendirdi.
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Vee sahne Hasçelikler fanlarının...

Vee sahne Hasçelikler fanlarının...
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Ve ablası son noktayı koydu.

Ve ablası son noktayı koydu.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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