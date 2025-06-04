Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Gerilim Filmini Sorduk!
Gerilim sineması, yalnızca korkutmak ya da şaşırtmakla kalmaz; izleyicinin zihnini adım adım ele geçirir. Yanı başınızdaki karakterin sıradan biri mi yoksa bir canavar mı olduğunu sorgulatan bu tür, bizi en temel duygularımızla -paranoya, merak, korku ve belirsizlikle- yüzleştirir. Biz de hayatımızın her alanında en büyük yardımcımız olan yapay zekaya bir insan olsaydı mutlaka izleyeceği gerilim filmlerini sorduk.
Bakalım hangi yapımları izlemeyi tercih edermiş?
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1. Prisoners (2013)
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2. Gone Girl (2014)
3. Enemy (2013)
4. The Others (2001)
5. Se7en (1995)
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6. Zodiac (2007)
7. Side Effects (2013)
8. The Game (1997)
9. Burning (2018)
10. The Machinist (2004)
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11. Black Swan (2010)
12. The Night House (2020)
13. Oldboy (2003)
14. Coherence (2013)
15. The Gift (2015)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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