onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Gerilim Filmini Sorduk!

Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Gerilim Filmini Sorduk!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2025 - 08:01

Gerilim sineması, yalnızca korkutmak ya da şaşırtmakla kalmaz; izleyicinin zihnini adım adım ele geçirir. Yanı başınızdaki karakterin sıradan biri mi yoksa bir canavar mı olduğunu sorgulatan bu tür, bizi en temel duygularımızla -paranoya, merak, korku ve belirsizlikle- yüzleştirir. Biz de hayatımızın her alanında en büyük yardımcımız olan yapay zekaya bir insan olsaydı mutlaka izleyeceği gerilim filmlerini sorduk.

Bakalım hangi yapımları izlemeyi tercih edermiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Prisoners (2013)

1. Prisoners (2013)

İki küçük kız çocuğu kaybolur ve bir baba adaleti kendi elleriyle aramaya başlar. Olay derinleştikçe, vicdan, şüphe ve çaresizlik iç içe geçer. Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal’ın güçlü performanslarıyla izleyiciyi diken üstünde tutar.

2. Gone Girl (2014)

2. Gone Girl (2014)

Eşi aniden ortadan kaybolunca bir adam, medyanın ve polislerin gözünde baş şüpheli olur. Ancak olaylar beklenmedik yönlere evrilir; gerilim zekice kurgulanmış. Manipülasyon ve evlilik teması üzerinden işleyen güçlü bir psikolojik gerilimdir.

3. Enemy (2013)

3. Enemy (2013)

Bir adam, izlediği filmde kendisine tıpatıp benzeyen birini görür ve takıntılı bir şekilde onu aramaya başlar. Kimlik, bilinçaltı ve kontrol temalarıyla izleyiciyi zihinsel bir çıkmaza sürükler. Sembollerle dolu atmosferik bir gerilim deneyimi sunar.

4. The Others (2001)

4. The Others (2001)

Sisli bir malikanede yaşayan kadın ve çocukları, evlerinde başka birilerinin de olduğunu hissetmeye başlar. Gerilim, hayalet hikâyesinden daha fazlasına dönüşür. Finaliyle hafızalara kazınan bir psikolojik korku-gerilim filmidir.

5. Se7en (1995)

5. Se7en (1995)

İki dedektif, yedi ölümcül günah temalı cinayetleri işleyen bir seri katilin peşindedir. Şehir karanlık, katil zeki ve final yıkıcıdır. Gerilim sineması tarihinde kült mertebesine ulaşmış bir yapıttır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Zodiac (2007)

6. Zodiac (2007)

San Francisco’da işlenen gizemli cinayetlerin ardındaki Zodiac katilini yakalamaya çalışan gazeteci ve polislerin saplantılı öyküsü. Gerilim, aksiyondan değil gerçekliğe yakın temposu ve bilinmeyenlerden doğar. Çözülemeyen bir dosya gibi izleyeni huzursuz bırakır.

7. Side Effects (2013)

7. Side Effects (2013)

Bir kadın, antidepresan kullanmaya başladıktan sonra çevresindeki olaylar karışır ve bir suçun ortasında kalır. Tıbbi psikoloji ve farmasötik dünyası gerilimin arka planını oluşturur. Sürprizleriyle dolu, aldatıcı ve zarif bir gerilimdir.

8. The Game (1997)

8. The Game (1997)

Zengin bir iş adamına doğum gününde hediye edilen gizemli bir “oyun”, tüm hayatını altüst eder. Gerçek ile kurgunun sınırları bulanıklaşır. İzleyici, karakterle birlikte sürekli neyin sahte neyin gerçek olduğunu sorgular.

9. Burning (2018)

9. Burning (2018)

Gizemli bir genç adam ve kaybolan bir kız arasında geçen gerilimli bir üçlü ilişkide gerçeklik yerini sezgilere bırakır. Güney Kore sinemasının yavaş yakan ama sarsıcı anlatımına sahip. Sona doğru yükselen gerginlik çok katmanlı bir finalle sonuçlanır.

10. The Machinist (2004)

10. The Machinist (2004)

Bir yıl boyunca uyuyamayan Trevor, zihniyle gerçekliği ayırt edemez hale gelir. Fiziksel ve zihinsel çöküş, seyirciyi de karakterin halüsinasyonlarına çeker. Christian Bale’in aşırı kilo vererek canlandırdığı performans unutulmazdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Black Swan (2010)

11. Black Swan (2010)

Mükemmeliyet takıntısı olan bir balerin, başrolü kaptığında psikolojik olarak parçalanmaya başlar. Giderek artan halüsinasyonlar, benlik çatışmasıyla birleşir. Gerilim, beden ve ruhun sınırlarında gezinir.

12. The Night House (2020)

12. The Night House (2020)

Eşini kaybeden bir kadın, göl evinde yalnız yaşarken evin içinde açıklanamayan şeyler olmaya başlar. Yas, intihar, ve bilinçaltı korkular psikolojik gerilimle buluşur. Yavaş tempolu ama rahatsız edici atmosferiyle öne çıkar.

13. Oldboy (2003)

13. Oldboy (2003)

15 yıl boyunca nedenini bilmeden hapsedilen bir adam, serbest bırakıldığında intikam peşine düşer. Şok edici bir sonla zirveye çıkan sinir bozucu bir gerilim. Aşırılığı ve özgün kurgusuyla hafızalara kazınır.

14. Coherence (2013)

14. Coherence (2013)

Bir grup arkadaşın akşam yemeği sırasında yaşanan kozmik bir olay, paralel evrenlerin iç içe geçmesine neden olur. Gerilim, diyaloglar ve fikirler üzerinden inşa edilir. Düşük bütçeli ama zekice yazılmış bir başyapıttır.

15. The Gift (2015)

15. The Gift (2015)

Yeni bir hayata başlayan çiftin karşısına çıkan eski bir tanıdık, geçmişin sırlarını açığa çıkarmaya başlar. Yavaş ama karanlık atmosferiyle klasik intikam anlatılarını ters yüz eder. Küçük ama etkili bir psikolojik gerilim örneğidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın