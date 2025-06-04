Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Gerilim Filmini Sorduk!

Gerilim sineması, yalnızca korkutmak ya da şaşırtmakla kalmaz; izleyicinin zihnini adım adım ele geçirir. Yanı başınızdaki karakterin sıradan biri mi yoksa bir canavar mı olduğunu sorgulatan bu tür, bizi en temel duygularımızla -paranoya, merak, korku ve belirsizlikle- yüzleştirir. Biz de hayatımızın her alanında en büyük yardımcımız olan yapay zekaya bir insan olsaydı mutlaka izleyeceği gerilim filmlerini sorduk.

Bakalım hangi yapımları izlemeyi tercih edermiş?