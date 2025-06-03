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4 Yıl Aradan Sonra Setlere Dönüyor: Ünlü Oyuncu TRT Dizisine Dahil Oldu!

4 Yıl Aradan Sonra Setlere Dönüyor: Ünlü Oyuncu TRT Dizisine Dahil Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 16:24

TRT tabii dizisine flaş haberle yeni bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı. Bir süredir ekranlarda göremediğimiz o oyuncu ve yeni dizi ile ilgili detayları Birsen Altuntaş açıkladı. Merak edilenler içeriğimizde!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Onu en son “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da izlemiştik.

Onu en son “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da izlemiştik.

4 yıldır ekranlarda göremediğimiz oyuncu Sanem Çelik, uzun bir aranın ardından setlere geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çelik, TRT tabii dizisine dahil oldu.

Hiçbir projeye "Evet" demiyordu.

Hiçbir projeye "Evet" demiyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çelik'i Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı 'Leyla Hali' dizisinde Kumru rolüyle izleyeceğiz.

Hikayeden minik bir ipucu da verelim.

Hikayeden minik bir ipucu da verelim.

Kumru, yetimhanede büyüyen Leyla’nın manevi halası olarak izleyiciyle buluşacak. Yetimhaneye sebze ve meyve taşıyan Kumru’yu çocuklar genellikle dışlarken, Leyla onunla iletişim kurma cesaretini gösteren tek çocuk olur ve ikili arasında özel bir bağ gelişir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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