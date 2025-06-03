4 Yıl Aradan Sonra Setlere Dönüyor: Ünlü Oyuncu TRT Dizisine Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
TRT tabii dizisine flaş haberle yeni bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı. Bir süredir ekranlarda göremediğimiz o oyuncu ve yeni dizi ile ilgili detayları Birsen Altuntaş açıkladı. Merak edilenler içeriğimizde!
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Onu en son “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da izlemiştik.
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Hiçbir projeye "Evet" demiyordu.
Hikayeden minik bir ipucu da verelim.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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