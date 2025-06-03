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NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Beklenmedik Reyting Hamlesi: Günü Değişiyor!

NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Beklenmedik Reyting Hamlesi: Günü Değişiyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.06.2025 - 13:31

NOW TV'nin sevilen dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu değişikliğini duyurduğu dizinin günü değişiyor. Detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
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Söz konusu değişiklik ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde.

Söz konusu değişiklik ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde.

Bu sezon istikrarlı reyting başarısıyla dikkat çeken Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde önemli bir değişiklik yaşanıyor. En son dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz diziden ayrılmıştı. Ardından usta oyuncu Selçuk Yöntem’in kadroya katılmasıyla birlikte yeni bir döneme giren dizinin yayın günü değişiyor.

İlk sezon Çarşamba akşamı ekrana geliyordu.

İlk sezon Çarşamba akşamı ekrana geliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerde konuşulanlar şöyle: şimdiye kadar Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi, 15 Haziran’dan itibaren Pazar akşamları ekrana gelecek.

Leyla'nın kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.

Leyla'nın kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.

Öte yandan dizinin geleceğiyle ilgili de kritik bir eşikte olduğu konuşuluyor. Diziye en son Leyla'ya partner olarak Berk Bakioğlu’nun ‘Halil’ karakteriyle dahil olacağı öğrenilmişti. Hikayede yaşanan bir yıllık zaman atlamasının ardından performans değerlendirmesi yapılacak.

Eğer reytingler beklentileri karşılarsa, dizinin yayın serüveni devam edecek.

Eğer reytingler beklentileri karşılarsa, dizinin yayın serüveni devam edecek.

Ancak izlenme oranlarında düşüş yaşanırsa, yapımın Haziran sonunda final yapması gündemde.

Leyla'nın yeni kadrosunda kimler var?

Leyla'nın yeni kadrosunda kimler var?

Selçuk Yöntem’in yanı sıra Tuğrul Tülek, Aslı Orcan, Berk Bakioğlu, Gülper Özdemir, Burcu Cavrar ve Emre Taşkıran da kadroya katılan yeni isimler arasında yer alıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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