NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Beklenmedik Reyting Hamlesi: Günü Değişiyor!

Öte yandan dizinin geleceğiyle ilgili de kritik bir eşikte olduğu konuşuluyor. Diziye en son Leyla'ya partner olarak Berk Bakioğlu’nun ‘Halil’ karakteriyle dahil olacağı öğrenilmişti. Hikayede yaşanan bir yıllık zaman atlamasının ardından performans değerlendirmesi yapılacak.