NOW TV'nin Sevilen Dizisinden Beklenmedik Reyting Hamlesi: Günü Değişiyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
NOW TV'nin sevilen dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu değişikliğini duyurduğu dizinin günü değişiyor. Detaylar içeriğimizde...
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Söz konusu değişiklik ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde.
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İlk sezon Çarşamba akşamı ekrana geliyordu.
Leyla'nın kadrosu neredeyse tamamen değişmişti.
Eğer reytingler beklentileri karşılarsa, dizinin yayın serüveni devam edecek.
Leyla'nın yeni kadrosunda kimler var?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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