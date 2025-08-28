onedio
Hangisinin Toplamı Daha Fazladır? Yıldız mı Gezegen mi? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Hangisinin Toplamı Daha Fazladır? Yıldız mı Gezegen mi? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 22:44

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan programda bu kez yarışmacıya “Hangisinin toplamı daha fazladır?” sorusu yöneltildi. Yarışmacının verdiği yanıt kadar, sorunun doğru cevabı da ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı.

İşte 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı...

Hangisinin toplamı daha fazladır?

Hangisinin toplamı daha fazladır?

A - Samanyolu'ndaki yıldız sayısı

B - Dünya'daki ağaç sayısı

C - Güneş Sistemi'ndeki gezegen sayısı

D - Asya'daki insan sayısı

Cevap B, yani Dünya'daki ağaç sayısı

