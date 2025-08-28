Hangisinin Toplamı Daha Fazladır? Yıldız mı Gezegen mi? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan programda bu kez yarışmacıya “Hangisinin toplamı daha fazladır?” sorusu yöneltildi. Yarışmacının verdiği yanıt kadar, sorunun doğru cevabı da ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı.
İşte 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisinin toplamı daha fazladır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın