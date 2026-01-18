Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200.000 TL değerindeki soru merak edilmeye başlandı. Soruda, 'Hangisi, Pablo Picasso İçin 'Benden Sonra Var Olan En Büyük Dahidir?' Demiştir?' diye soruldu.

