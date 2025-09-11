Hangisi Fatih Sultan Mehmed'in Savaştığı Devletlerden Biri Değildir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir soru gündeme geldi. Yarışmacıya “Hangisi Fatih Sultan Mehmed'in savaştığı devletlerden biri değildir?” sorusu yöneltildi. Osmanlı tarihine dair bu dikkat çekici soru, sosyal medyada da tartışmalara yol açarken, pek çok izleyici doğru cevabı öğrenmek için araştırmalara başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisi Fatih Sultan Mehmed'in savaştığı devletlerden biri değildir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın