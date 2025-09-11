Hangisi Fatih Sultan Mehmed'in Savaştığı Devletlerden Biri Değildir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir soru gündeme geldi. Yarışmacıya “Hangisi Fatih Sultan Mehmed'in savaştığı devletlerden biri değildir?” sorusu yöneltildi. Osmanlı tarihine dair bu dikkat çekici soru, sosyal medyada da tartışmalara yol açarken, pek çok izleyici doğru cevabı öğrenmek için araştırmalara başladı.