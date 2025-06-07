Hangi Yemek Sana Benziyor?

Bir huzur rüzgarı estiriyorsun etrafında... İnsanların sana olan güveni, bir çocuğun annesine duyduğu güven kadar saf ve içten. Doğuştan gelen samimiyetinle, herkesin kalbini ısıtıyorsun, tıpkı ev yapımı bir çorbanın, soğuk bir kış gününde vücudu ısıttığı gibi. İçinde barındırdığın iyileştirici enerjiye kimse kayıtsız kalamıyor. Duygusal zekanın yüksekliği, seni adeta bir insan okuyucusu yapıyor. İnsanlar seni anlamasa bile, sen herkesin kalbindeki en derin duyguları hissedebiliyorsun. Bu özelliğin, seni çevrendekilere karşı her zaman bir adım önde tutuyor. Ve işin en güzel yanı, tüm bu özelliklerini hiçbir şey karşılığında göstermiyorsun. Çünkü sen, sahici ve gerçek bir insansın. Her zaman olduğun gibi kalman, seni sen yapan en güzel detay. İşte bu yüzden, seni tanıyan herkes seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyor.