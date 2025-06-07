Hangi Yemek Sana Benziyor?
Peki ya sen? Seni tanımlayan bir yemek olsaydı, hangisi olurdu? Bir kebap kadar iddialı mısın, yoksa makarna gibi herkesin sevdiği mi?
Hadi teste!
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1. Sabah gözünü ilk açtığında aklından geçen şey genelde nedir?
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2. Bir arkadaş grubunda genelde sen hangisisin?
3. Aşk senin için ne ifade ediyor?
4. En sevdiğin mevsim?
5. Birini etkilerken hangi yönünü öne çıkarırsın?
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6. Tatlıyı sever misin?
7. Bir şeyler ters gittiğinde ilk tepkin ne olur?
8. Filmlerden hangisi seni daha çok çeker?
9. Bu kelimelerden hangisi seni daha iyi tanımlar?
10. Hayat felsefen hangisine yakın?
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Sana benzeyen yemek makarna!
Sana benzeyen yemek tavuk dürüm!
Sana benzeyen yemek çorba!
Sana benzeyen yemek Adana kebap!
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