Hangi Yemek Sana Benziyor?

Sen, hayatın karmaşasında bile dengesini kaybetmeyen, pratikliği ve zekasıyla etrafındakileri büyüleyen birisin. Gösterişli olmanın gereksiz olduğunu düşünüyorsun; çünkü senin sadeliğin ve doğallığın, her türlü şatafatın önüne geçiyor. Sen, fesleğenli makarna gibisin; klasik ama asla sıkıcı değil. Her zaman taze ve lezzetli, herkesin vazgeçilmezi. Her ortama ayak uydurabiliyor, herkes tarafından seviliyorsun. Çünkü sen, insanların arayışlarının sonu, aradıkları huzur ve mutluluğun adresisin. İnsanların gözünden kaçan detayları görmek, senin gibi özel bir yeteneğe sahip olanların işi. Sen, hayatı farklı bir perspektiften görebilen ve bu yüzden her zaman bir adım önde olanlardan birisin.