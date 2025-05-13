Hangi Not Tutma Tekniği Sana Daha Uygun?

Sen not tutarken sistemli olmayı sevenlerdensin. Cornell Yöntemi tam sana göre çünkü hem başlık, hem detay, hem de özet bölümleriyle beynini organize eder. Sınav öncesi kimse panik olurken sen mis gibi özetine bakar, son kez gözden geçirir, iç rahatlığıyla kapatırsın defteri.

Arkadaşların senden not ister, çünkü sen fazla uzatmaz, sadelikle anlatırsın. Tek eksik belki biraz görsellik… İtiraf et, o sayfaya bir renk, bir emoji, bir sembol kondursan daha akılda kalıcı olurdu. Sana önerim: Cornell defterini aynen devam, ama küçük renk oyunlarıyla beynini daha da şenlendir.