Hangi Not Tutma Tekniği Sana Daha Uygun?
Not tutma şeklin, başarını doğrudan etkileyebilir. Ama işin sırrı sadece yazmakta değil, doğru yöntemi seçmekte! Kimileri renkli kalemlerle, bazen sayfayı tam anlamıyla renklendirerek derse odaklanırken, bazıları tamamen dijital dünyada çalışmayı tercih ediyor.
Hangi tekniğin senin tarzına daha uygun olduğunu öğrenmek için bu test tam sana göre!
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1. Ders başladı, hoca anlatıyor, sen ne yapıyorsun?
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2. Hangi zaman diliminde not tutmak senin için daha kolay?
3. Notlarını arkadaşların ister mi?
4. Notlarını birine gösterdiğinde genelde ne derler?
5. Motive edici içeceğin?
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6. Not tutarken müzik dinler misin?
7. Not tutarken bazen sıkılıp başka şeylerle mi uğraşırsın?
8. En iyi öğrendiğin yöntem?
Sen tam bir Cornell Metodu insanısın!
Senin yöntemin resmen Zihin Haritası!
Senin yöntemin biraz old-school: Geleneksel Düz Not.
Sen resmen Dijital Not Tutma ekolünden geliyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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