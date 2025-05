Hangi Not Tutma Tekniği Sana Daha Uygun?

Yani notlar deftere değil buluta yazılıyor. Notion açılır, Google Drive'da dosyalar klasör klasör ayrılır; önemli yerler highlight yapılır, linkler eklenir... Her şey dijital, her şey pratik.Sen çalışırken bile teknolojiye ayak uyduruyorsun. Sınav sabahı 'Of defteri unuttum' gibi dertlerin yok, çünkü bütün notlar telefonunda veya bilgisayarında!

Tabii bazen fazla uygulama kullanıp bir karmaşa yaşayabiliyorsun, itiraf et.

Sana önerimiz: Belki kullandığın araçları sadeleştirirsen, birkaç uygulamada ustalaşırsan, hızına kimse yetişemez. Sen zaten şimdiden gelecek kuşakların idolüsün!