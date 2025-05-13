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Hangi Not Tutma Tekniği Sana Daha Uygun?

etiket Hangi Not Tutma Tekniği Sana Daha Uygun?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 12:01

Not tutma şeklin, başarını doğrudan etkileyebilir. Ama işin sırrı sadece yazmakta değil, doğru yöntemi seçmekte! Kimileri renkli kalemlerle, bazen sayfayı tam anlamıyla renklendirerek derse odaklanırken, bazıları tamamen dijital dünyada çalışmayı tercih ediyor.

Hangi tekniğin senin tarzına daha uygun olduğunu öğrenmek için bu test tam sana göre!

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1. Ders başladı, hoca anlatıyor, sen ne yapıyorsun?

2. Hangi zaman diliminde not tutmak senin için daha kolay?

3. Notlarını arkadaşların ister mi?

4. Notlarını birine gösterdiğinde genelde ne derler?

5. Motive edici içeceğin?

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6. Not tutarken müzik dinler misin?

7. Not tutarken bazen sıkılıp başka şeylerle mi uğraşırsın?

8. En iyi öğrendiğin yöntem?

Sen tam bir Cornell Metodu insanısın!

Sen tam bir Cornell Metodu insanısın!

Sen not tutarken sistemli olmayı sevenlerdensin. Cornell Yöntemi tam sana göre çünkü hem başlık, hem detay, hem de özet bölümleriyle beynini organize eder. Sınav öncesi kimse panik olurken sen mis gibi özetine bakar, son kez gözden geçirir, iç rahatlığıyla kapatırsın defteri.

Arkadaşların senden not ister, çünkü sen fazla uzatmaz, sadelikle anlatırsın. Tek eksik belki biraz görsellik… İtiraf et, o sayfaya bir renk, bir emoji, bir sembol kondursan daha akılda kalıcı olurdu. Sana önerim: Cornell defterini aynen devam, ama küçük renk oyunlarıyla beynini daha da şenlendir.

Senin yöntemin resmen Zihin Haritası!

Klasik notlar sana göre değil. Sen ana konuyu ortaya yazıp oradan dallanıp budaklanan renkli, yaratıcı bir ağ kuruyorsun. Bir bakıyorsun bir konuda resmen beyin fırtınası yapmışsın, herkes düz yazı yazarken sen görsel bir şölen yaratmışsın. Hayal gücün yüksek, bağlantılar kurarak öğreniyorsun.

Bazen bu yöntem yüzünden notların dışarıdan bakınca “anlaşılmaz” gibi durabilir ama sen bakınca her şeyi bir anda çözüveriyorsun.

Sana önerimiz: Zihin haritalarını biraz daha özetleyip anahtar kelimelerle zenginleştirirsen, sınav zamanında yıldırım hızında hatırlarsın!

Senin yöntemin biraz old-school: Geleneksel Düz Not.

Yani ne süs var, ne sistem; konu neyse yaz yaz yaz… Biraz da son dakika moduyla karışık tabii. Sınava birkaç gün kala açıyorsun defteri, 'Şimdi hepsini hallederim' diyorsun. Biraz dağınık, biraz karmaşık ama gönülden gelen bir emek var işin içinde. Bazen defterin içinde kayboluyorsun ama olsun, en azından yazıyorsun! Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun.

Sana önerimiz: Bu enerjiyi doğru bir teknikle birleştirirsen —mesela başlıkları belirginleştirerek ya da mini özetler çıkararak— notların çok daha işe yarar hale gelir. İçindeki yıldız öğrenci potansiyelini ortaya çıkar, hadi bakalım!

Sen resmen Dijital Not Tutma ekolünden geliyorsun!

Yani notlar deftere değil buluta yazılıyor. Notion açılır, Google Drive'da dosyalar klasör klasör ayrılır; önemli yerler highlight yapılır, linkler eklenir... Her şey dijital, her şey pratik.Sen çalışırken bile teknolojiye ayak uyduruyorsun. Sınav sabahı 'Of defteri unuttum' gibi dertlerin yok, çünkü bütün notlar telefonunda veya bilgisayarında!

Tabii bazen fazla uygulama kullanıp bir karmaşa yaşayabiliyorsun, itiraf et.

Sana önerimiz: Belki kullandığın araçları sadeleştirirsen, birkaç uygulamada ustalaşırsan, hızına kimse yetişemez. Sen zaten şimdiden gelecek kuşakların idolüsün!

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sabrina
sabrina
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