Hangi Hayvanlar Hakkındaki Araştırmaları İçin 11 Bilim İnsanına 6 Kez Fizyoloji ve Tıp Dalında Nobel Verildi?

Dilara Bağcı Peker
30.11.2025 - 22:18

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlarda. 30 Kasım Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki 'İlki 1933'te olmak üzere günümüze denk hangi hayvanlar hakkında yaptıkları araştırmalar için 11 bilim insanına 6 kez 'Fizyoloji veya Tıp' dalında Nobel ödülü verilmiştir? sorusu soruldu. 

İşte merak edilen sorunun cevabı...

11 Bilim İnsanına 6 kez fizyoloji veya top dalında nobel ödülü verilmiştir

A: Deney fareleri

B: Şempanzeler

C: Meyve sinekleri

D: Tavşanlar

Doğru Cevap: C, Meyve Sinekleri

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
