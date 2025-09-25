Hangi Harf, Periyodik Cetveldeki Element Sembollerinin Hiçbirinde Bulunmaz? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bilim ve genel kültür alanından gelen sorular yarışmacıları düşündürmeye devam etti. Programda sorulan “Hangi harf, periyodik cetveldeki element sembollerinin hiçbirinde bulunmaz?” sorusu izleyiciler tarafından merak edildi.