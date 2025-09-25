onedio
Hangi Harf, Periyodik Cetveldeki Element Sembollerinin Hiçbirinde Bulunmaz? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 22:45

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bilim ve genel kültür alanından gelen sorular yarışmacıları düşündürmeye devam etti. Programda sorulan “Hangi harf, periyodik cetveldeki element sembollerinin hiçbirinde bulunmaz?” sorusu izleyiciler tarafından merak edildi.

Hangi harf, periyodik cetveldeki element sembollerinin hiçbirinde bulunmaz?

A- W

B- X

C- K

D- J

Cevap D, Yani J.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
