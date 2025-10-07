Hangi Gezegen İlişkinizi Yansıtıyor?
İlişki dinamikleri çok farklıdır. Kimilerimiz için tutku dolu kimilerimiz için ise güvenli bir alandır. Bu test ile birlikte ilişkinin nasıl olduğunu keşfedebilirsiniz. Böylece uzaya bir yolculuk yapabiliriz! Gezegenlerin yansıttığı enerjilerin hangisi ilişkinizle bağdaşıyor bakabiliriz.
Hem ilişkinizi anlamanız için hem de gezegenleri turlayarak eğlenmeniz için gelin birlikte bu testi yapalım!
1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! Partnerin ile bir tartışma yaşadın diyelim. Nasıl bir ortam olur?
3. Bir araya geldiğiniz zaman ne yapmayı seversiniz?
4. İlişkinin derinine inmeni isteyeceğiz... İlişkinizdeki en güçlü yan nedir?
5. Peki hafta sonu geldi ve plan yapacaksınız. Nereye gidersiniz?
6. İletişim en önemli şeydir! Aranızdaki iletişimi tanımlar mısın?
7. İlişkinizi tanımlayan bir kelime seçmeni istiyorum.
8. Birlikte vakit geçirirken zaman nasıl akıyor?
9. Son olarak! İlişkinizin dinamiğiniz biraz keşfettiğinize göre hangi müzik türü ile uyumlu olduğunu söyleyin.
İlişkiniz aynı Merkür gibi!
İlişkiniz aynı Venüs gibi!
İlişkiniz tıpkı Mars gibi!
İlişkiniz aynı Satürn gibi!
