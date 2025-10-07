onedio
Hangi Gezegen İlişkinizi Yansıtıyor?

Hangi Gezegen İlişkinizi Yansıtıyor?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
07.10.2025 - 22:04

İlişki dinamikleri çok farklıdır. Kimilerimiz için tutku dolu kimilerimiz için ise güvenli bir alandır. Bu test ile birlikte ilişkinin nasıl olduğunu keşfedebilirsiniz. Böylece uzaya bir yolculuk yapabiliriz! Gezegenlerin yansıttığı enerjilerin hangisi ilişkinizle bağdaşıyor bakabiliriz. 

Hem ilişkinizi anlamanız için hem de gezegenleri turlayarak eğlenmeniz için gelin birlikte bu testi yapalım!

1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorulara geçebiliriz! Partnerin ile bir tartışma yaşadın diyelim. Nasıl bir ortam olur?

3. Bir araya geldiğiniz zaman ne yapmayı seversiniz?

4. İlişkinin derinine inmeni isteyeceğiz... İlişkinizdeki en güçlü yan nedir?

5. Peki hafta sonu geldi ve plan yapacaksınız. Nereye gidersiniz?

6. İletişim en önemli şeydir! Aranızdaki iletişimi tanımlar mısın?

7. İlişkinizi tanımlayan bir kelime seçmeni istiyorum.

8. Birlikte vakit geçirirken zaman nasıl akıyor?

9. Son olarak! İlişkinizin dinamiğiniz biraz keşfettiğinize göre hangi müzik türü ile uyumlu olduğunu söyleyin.

İlişkiniz aynı Merkür gibi!

Senin ve partnerin arasında harika bir iletişim var... Konuşmalarınız derin bir şekilde ilerliyor. Birbirinizin düşüncelerine saygı duyuyorsunuz. Bu yüzden sorunlarınız büyümeden çözülebiliyor. Merkür de zeki ve çevik bir gezegen olarak ele alınır. Birlikte gelişmeye ve öğrenmeye açık olanların gezegeni! Tartışmalarınız yıkıcı değil, gelişiminizin bir parçası. Merkür hızlı olsa da dengeli bir şekilde hareket eder. İlişkinizi dengesi tam olarak böyle... Hem kendini ifade edebiliyorsun hem de huzurlu ortamı sağlayabiliyorsunuz. İlişkiniz tıpkı Merkür gibi!

İlişkiniz aynı Venüs gibi!

Aşkın gezegeni ile karşındayız! Romantizm, şefkat, sıcaklık ve estetik ile dolu olan bu gezegen sizin ilişkinizi yansıtıyor. Birbirinize özen gösteriyorsunuz. Küçük jestler yaparak duygusal bağınızı güçlendirmeyi biliyorsunuz. Sarılmalar, minik mesajlar, sürprizler ve planlar... Aranızdaki bağın sadece fiziksel olmadığını, duygusal olarak da birbirinize derinden bağlı olduğunuzu görüyoruz. Sevgi ile parlayan Venüs misali, etrafa ışık saçıyorsunuz. İlişkiniz tıpkı Venüs gibi!

İlişkiniz tıpkı Mars gibi!

Tutku, enerji ve sertlik! Mars gezegeninin tempolu ve güçlü yapısını hatırlatıyor bizlere. Birbirinize duyduğunuz çekim çok yoğun. Aranızda bazen çatışmalar yaşanabilir. Fakat bu tartışmalardan sonra hemen bir araya gelmeyi başarabiliyorsunuz. İlişkiniz sürekli hareket halinde. Bu yüzden sıkılma gibi bir durum olmuyor. Birlikte yeni yerleri keşfedip maceralara atılabiliyorsunuz. Mars gibi hem sıcak hem de sert bir yapınız var. Ama donuk değilsiniz! İlişkiniz tıpkı Mars gibi!

İlişkiniz aynı Satürn gibi!

Temelleri sağlam bir ilişkin var. Ciddi, sorumluluk içeren bu ilişki aynı Satürn gibi! Ağır olsa da kararlı bir ilerleyişi var. Senin ilişkin de arada sınavlardan geçiyor olabilir. Fakat zorlukları aşabiliyorsunuz! Bu yüzden partnerin ile birbirinize güveniniz artıyor. Uzun vadeli düşüncelere girerek emek harcıyorsunuz. Birlikte hedefler belirlemek, geleceği planlamak tam size göre. Önceliğiniz güven ortamı oluşturmak ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek. Satürn soğuk gibi görünse de temelinde sevgi barındırır. Zamanla güzelleşen bu gezegen gibi bir ilişkiniz var!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
