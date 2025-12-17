Hangi Efsane Tenisçi Senin Ruh Eşin?
Bakalım senin ruh eşin hangi efsane tenisçi?
1. Sence ne kadar hırslısın?
2. Spor hayatında ne kadar var?
3. Şöhret mi para mı?
4. Yarışta seni rakiplerinden öne çıkaracak özelliğin ne?
5. Peki senin için bireysellik mi daha iyi grup çalışması mı?
6. Sana bir sihirli değnek versek kendinde değiştireceğin özellik hangisi olurdu?
7. Peki tarafını seçer misin?
Efsanevi isim: Roger Federer!
Adını tarihe yazdıran isim: Rafael Nadal!
Başarının ve inancın diğer adı: Serena Williams!
Başarıların ismi: Maria Sharapova!
