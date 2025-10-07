onedio
Hangi "Altay Uyanışı" Karakterisin?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.10.2025 - 11:02 Son Güncelleme: 07.10.2025 - 11:04

'Altay Uyanışı' başladı! Peki sen bu uyanışta kimi temsil ediyorsun? 

Hazırsan uzun bir yolculuğa çıkalım ve doğa sana hangi rolü biçmiş öğrenelim!

Türk mitolojisinden hangi hayvanın ruhunu taşıyorsun sence?

Nerede kendini daha mutlu hissedersin?

Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

Geçmişte yaşasan kim olmak isterdin?

Son olarak seni şöyle Orta Asya'ya Altay Dağları'nın eteklerine götürelim. Orada ne giyeceksin?

Nehir Balıkçısı!

Sen Altayların berrak sularında yaşamın kaynağını arıyorsun. Senin için nehirler yalnızca besin değil, aynı zamanda kültürel hafızanın da taşıyıcısıdır. Sana göre balıkçılar, doğanın döngüsüne uyum sağlayarak avlamalı, suyun bereketini kutsamalı. Sen yerler ve gökler arasında akan kutsal yollar olan nehirlerden sorumlusun. Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Les Benjamins, Altay halklarının doğayla ve mitolojisiyle derin bağlantısından ilham alan Sonbahar / Kış koleksiyonu Altaicana'yı duyurdu! Altaicana; Altay kültürü ile Kızılderili gelenekleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, doğal dünya ile uyum içinde yaşama anlayışını vurguluyor.Hemen tıkla Nehir Balıkçısı ve tüm Altaicana koleksiyonunu incele!

Bozkır Süvarisi!

Sen Altay kültüründe atınla birlikte bir özgürlük figürünsün. Yerleşik yaşam sana göre değil, hep hareket halinde olmalısın. Bir şeyi sevmezsen kalkıp gidersin. Hız ve cesaret senin kimliğin. Göçebe halkların bozkırla kurduğu bağı sen temsil ediyorsun. Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Ateş Bekçisi!

Sen gerçek bir koruyucusun. Altay kültüründe yaşamın merkezinde duran kutsal alevi korumak senin işin. Ateş Altaylarda sadece ısınmak ve yemek pişirmek için kullanılmaz. Aileyi hatta tüm obayı bir arada tutan ruhun simgesidir. Ateşin başında toplanılır, ateş ayinlere eşlik eder, ateş gökyüzündeki güçlerin yansımasıdır. Sen de bu ateşi korumak, evin ve evrenin dengesini gözetmekle görevlisin. Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Kartal Avcısı!

Sen sabırlı ve disiplinlisin. Tam da bozkırın istediği gibi! Kartal, konar göçer Altay kültüründe koruyucudur. Korur, yol gösterir, avlanmaya yardım eder. Kartal Avcısı, avlanmak için özel olarak yetiştirdiği altın kartalları kullanır. Yavruyken alınan ya da doğada yakalanan altın kartal, avcıya bağlanarak eğitilir ve dağlarda dağlarda tilki ve tavşan gibi hayvanların avında kullanılır. Avcı ve kartal birbirinden disiplini, sabrı ve güveni öğrenir. Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Gezgin Maceraperest!

Seni en iyi anlatan 3 kelime: Özgürlük, macera, bilinmez! Keşfetmeye doymayan bir ruhun var. Kartal avcılarını izler, şaman efsanelerini dinler, göçebe yaşamın her anına tanıklık eder. Doğayla, hayvanlarla iç içedir. Bitmeyen bir yolculukta anlatır, söyler ve kültürü taşır. Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Les Benjamins, Altay halklarının doğayla ve mitolojisiyle derin bağlantısından ilham alan Sonbahar / Kış koleksiyonu Altaicana'yı duyurdu! Altaicana; Altay kültürü ile Kızılderili gelenekleri arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, doğal dünya ile uyum içinde yaşama anlayışını vurguluyor.

Hemen tıkla Nehir Balıkçısı ve tüm Altaicana koleksiyonunu incele!

Gökyüzü Gözlemcisi

Bitmeyen bir merak ve öğrenme arzusuyla dolusun. Evrenin sınırlarını arıyorsun yıldızlarda. Senin rehberin ay ışığı ve yıldızlar. Gökyüzü Gözlemcisi; göğün ritmini okur, yaşam ve evren arasında bağ kurmaya çalışır. Göçebe topluluklar için yön bulmak ve zamanı ölçmek! Altayın Uyanışı, Altaicana'da görevin bu!

Altaiacana Koleksiyonunu İncelemek İçin Tıkla!

Altaicana

