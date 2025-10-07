Hangi "Altay Uyanışı" Karakterisin?
'Altay Uyanışı' başladı! Peki sen bu uyanışta kimi temsil ediyorsun?
Hazırsan uzun bir yolculuğa çıkalım ve doğa sana hangi rolü biçmiş öğrenelim!
Türk mitolojisinden hangi hayvanın ruhunu taşıyorsun sence?
Nerede kendini daha mutlu hissedersin?
Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
Geçmişte yaşasan kim olmak isterdin?
Son olarak seni şöyle Orta Asya'ya Altay Dağları'nın eteklerine götürelim. Orada ne giyeceksin?
Nehir Balıkçısı!
Bozkır Süvarisi!
Ateş Bekçisi!
Kartal Avcısı!
Gezgin Maceraperest!
Gökyüzü Gözlemcisi
