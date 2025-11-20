Halkın "Beyaz Altın" Dediği Ürün Ünlü Şeflerin Vazgeçilmezi Oldu: Kilosu 500 Lirayı Buldu!
Ülkemizin farklı coğrafyalarında çok çeşitli ürünler yetişiyor. Bir sebzenin, meyvenin bile onlarca çeşidini bulmak mümkün. Örneğin özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kuru fasulyenin onlarca çeşidi mevcut. Bu çeşitlerden bir tanesi de Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü İspir fasulyesi. Halkın 'beyaz altın' dediği İspir fasulyesi ünlü şeflerin vazgeçilmezi haline geldi. Kilosu da 500 lirayı buluyor!
Kilosu 500 TL'yi buluyor!
