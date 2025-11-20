Halkın "Beyaz Altın" Dediği Ürün Ünlü Şeflerin Vazgeçilmezi Oldu: Kilosu 500 Lirayı Buldu!

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen İspir fasulyesi, coğrafi işaret tesciline sahip bir ürün. Hem kalite hem lezzet olarak diğer ürünlere fark atan İspir fasulyesi, artık ülkemizin sınırlarını da aştı. Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün; eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle dünyada meşhur oldu.

Erzurum'un bereketli topraklarının bir simgesi haline gelen İspir fasulyesinin en belirgin özelliği ise erken pişmesidir. Suda şişen bu özel ürün, pişince kabuk atar ve diğer ürünlere göre sindirimi daha kolaydır. 8-9 mm büyüklüğündeki bu ürünün, kendine has bir lezzeti vardır.