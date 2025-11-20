onedio
Halkın "Beyaz Altın" Dediği Ürün Ünlü Şeflerin Vazgeçilmezi Oldu: Kilosu 500 Lirayı Buldu!

Halkın "Beyaz Altın" Dediği Ürün Ünlü Şeflerin Vazgeçilmezi Oldu: Kilosu 500 Lirayı Buldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 11:41

Ülkemizin farklı coğrafyalarında çok çeşitli ürünler yetişiyor. Bir sebzenin, meyvenin bile onlarca çeşidini bulmak mümkün. Örneğin özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kuru fasulyenin onlarca çeşidi mevcut. Bu çeşitlerden bir tanesi de Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü İspir fasulyesi. Halkın 'beyaz altın' dediği İspir fasulyesi ünlü şeflerin vazgeçilmezi haline geldi. Kilosu da 500 lirayı buluyor!

Erzurumluların "Beyaz Altın" dediği İspir fasulyesi, dünyada meşhur oldu.

Erzurumluların "Beyaz Altın" dediği İspir fasulyesi, dünyada meşhur oldu.

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen İspir fasulyesi, coğrafi işaret tesciline sahip bir ürün. Hem kalite hem lezzet olarak diğer ürünlere fark atan İspir fasulyesi, artık ülkemizin sınırlarını da aştı. Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün; eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle dünyada meşhur oldu. 

Erzurum'un bereketli topraklarının bir simgesi haline gelen İspir fasulyesinin en belirgin özelliği ise erken pişmesidir. Suda şişen bu özel ürün, pişince kabuk atar ve diğer ürünlere göre sindirimi daha kolaydır. 8-9 mm büyüklüğündeki bu ürünün, kendine has bir lezzeti vardır.

Kilosu 500 TL'yi buluyor!

Kilosu 500 TL'yi buluyor!

İspir fasulyesinin her yıl yüzlerce ton üretimi yapılıyor. Fakat yüksek ve engebeli arazilere sahip ilçedeki üretim sürecinin oldukça zor olduğu aktarılıyor. Bu yabani fasulye türü, makineli tarım yapılmasına imkan sunmayan bölgelerde yetişiyor. Dolayısıyla kilosu 350 ile 500 lira arasında alıcı buluyor.

Yetiştiği bölgenin toprak ve suyundan gelen lezzetiyle ünlü olan İspir fasulyesinin enfes tadına doyum olmuyor. Birçok ulusal ve uluslararası yemek programında tanıtılan İspir fasulyesi, besin değerleri açısından oldukça zengin olduğu için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

