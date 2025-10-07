onedio
Haberler
Yaşam
Biyografi
Halid Beslic Kimdir? Balkan Şarkıcı Halid Beslic Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 17:39

Balkan müziğinin duygusal sesi olarak tanınan Halid Beslic’ten üzücü haber geldi. Uzun süredir tedavi gören sanatçı, Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Müziğiyle tüm Balkanlar’da sevilen bir isim olmuştu. Ölüm haberi, hem ülkesinde hem de Türkiye’de sevenlerini yasa boğdu. 

İşte Halid Beslic’in hayatı, kariyeri ve ölüm nedeni hakkında merak edilenler...

Halid Beslic Kimdir?

Halid Brka Beslic, 20 Kasım 1953’te Bosna-Hersek’in Sokolac kentinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine genç yaşta başlayan sanatçı, kısa sürede Balkan halk müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Eski Yugoslavya döneminde de tanınan Beslic, 1980’li yıllarda çıkardığı albümlerle bölge genelinde büyük bir üne kavuştu. “Miljacka”, “Romanija”, “Ja bez tebe ne mogu da živim” ve “Prvi poljubac” şarkıları, onu halkın gönlünde ölümsüzleştiren eserler arasında yer aldı.

Halid Beslic Kaç Yaşında?

1953 doğumlu olan Beslic, 72 yaşındaydı.

Halid Beslic Nereli?

Halid Beslic, Bosna-Hersek’in doğusundaki Sokolac kentinde doğdu. Ancak sanat yaşamının büyük kısmını başkent Saraybosna’da sürdürdü.

Halid Beslic Neden Vefat Etti?

Halid Beslic uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. KCUS’ta (Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi) gördüğü tedavi aylarca sürdü ve geçtiğimiz ay onkoloji bölümüne sevk edildi.

Sanatçı, yaşamının son dönemlerinde eşi Sejda Beslic’e ithaf ettiği bir şarkı yayımlamıştı. Bu şarkı, onun hayranlarıyla paylaştığı son eser olarak kaldı. 7 Ekim 2025 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Halid Beslic Albümleri

Halid Beslic kariyeri boyunca onlarca albüm yayımladı. İşte sanatçının en bilinen çalışmalarından bazıları:

  • Sijedi Starac (1981)

  • Pjesma o Njoj (1982)

  • Neću, Neću Dijamante (1984)

  • Zbogom Noći, Zbogom Zore (1985)

  • Zajedno Smo Jači (1986)

  • Otrov Mi Dajte (1986)

  • Eh, Kad Bi Ti Rekla Volim Te (1987)

  • Mostovi Tuge (1988)

  • Opet Sam Se Zaljubio (1990)

  • Ljiljani (1991)

  • Grade Moj (1993)

  • Ne Zovi Me, Ne Traži Me (1996)

  • Robinja (1998)

  • U Ime Ljubavi (2000)

  • Prvi Poljubac (2003)

  • 08 (Miljacka) (2008)

