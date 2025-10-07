Halid Beslic Kimdir? Balkan Şarkıcı Halid Beslic Neden Vefat Etti?

Balkan müziğinin duygusal sesi olarak tanınan Halid Beslic’ten üzücü haber geldi. Uzun süredir tedavi gören sanatçı, Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nde yaşamını yitirdi. Müziğiyle tüm Balkanlar’da sevilen bir isim olmuştu. Ölüm haberi, hem ülkesinde hem de Türkiye’de sevenlerini yasa boğdu.

İşte Halid Beslic’in hayatı, kariyeri ve ölüm nedeni hakkında merak edilenler...