Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
Bu hafta alışveriş severler en çok nelerle ilgilendi? Mutfak düzeninden teknolojik ev aletlerine, evcil dostlarımızın bakımından sporcu takviyelerine kadar 'Haftanın Çok Satanları' listemizi senin için hazırladık! Özellikle 'onedio' kodlarıyla birleşen dev indirimler ve piyasanın en dip fiyatları bu haftaya damgasını vurdu. Senin sepetinde hangisi eksik?
Bu içerik 15.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Hijyeni stoklamanın tam zamanı! 2 al 1 öde fırsatıyla bugün son gün, sepetleri doldurmayı unutmayın.
Gerilim ve gizem tutkunlarının kütüphanesine mutlaka eklemesi gereken, elden düşmeyecek bir başyapıt!
Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda en bilinçli rehberiniz olacak bu baskül, minimalist tasarımıyla da banyonuza çok yakışacak.
Oyun ve çalışma performansınızı profesyonel bir konforla zirveye taşıyın!
Mutfaktaki düzeni 24 parçalık dev bir setle sağlayın; tazeliği her an koruyun!
Kış aylarında kurumayan çamaşır derdine son verin; teknolojiyle zamandan tasarruf edin!
Sevgililer Günü şıklığını ikiye katlayın; hem konforu hem de indirimi yakalayın!
Antrenman veriminizi artıracak eksiksiz paketle hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!
Dostunuz için en iyisi, bütçeniz için en ucuzu; piyasanın en iyi fiyatıyla stokları yenileyin!
Hem evde kaliteli vakit geçirmek hem de gelişim basamaklarını desteklemek isteyenler bu setleri çok sevdi!
Güzellik rutinlerini bir üst seviyeye taşıyan Advanced Serum, bu haftanın "favori bakım ürünü" seçildi.
Kışın yıpratıcı etkisine veda edin; dudak bakımında yılın en çok konuşulan kampanyasıyla tanışın!
