onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Hediye
Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.02.2026 - 01:42

Bu hafta alışveriş severler en çok nelerle ilgilendi? Mutfak düzeninden teknolojik ev aletlerine, evcil dostlarımızın bakımından sporcu takviyelerine kadar 'Haftanın Çok Satanları' listemizi senin için hazırladık! Özellikle 'onedio' kodlarıyla birleşen dev indirimler ve piyasanın en dip fiyatları bu haftaya damgasını vurdu. Senin sepetinde hangisi eksik?

Bu içerik 15.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hijyeni stoklamanın tam zamanı! 2 al 1 öde fırsatıyla bugün son gün, sepetleri doldurmayı unutmayın.

Hijyeni stoklamanın tam zamanı! 2 al 1 öde fırsatıyla bugün son gün, sepetleri doldurmayı unutmayın.

Hem el hem de yüz kullanımı için özel olarak tasarlanan, hassas cilt dostu Selpak havlularda beklenen 2 al 1 öde kampanyasında son saatlere girdik! Havluların dayanıklı yapısı ve yüksek emiciliği sayesinde her kullanımda maksimum hijyen sağlarken, bu dev kampanya ile bütçenizi koruyarak stok yapabilirsiniz. 

Selpak El ve Yüz Havlusu 2 Al 1 Öde Fırsatı

Gerilim ve gizem tutkunlarının kütüphanesine mutlaka eklemesi gereken, elden düşmeyecek bir başyapıt!

Gerilim ve gizem tutkunlarının kütüphanesine mutlaka eklemesi gereken, elden düşmeyecek bir başyapıt!

Japon yazar Uketsu’nun 30’dan fazla dilde ses getiren ve sosyal medyada viral olan eseri 'Tuhaf Resimler', haftanın en çok satan kitapları listesine hızlı bir giriş yaptı. İlk bakışta normal görünen resimlerin ardındaki ürpertici sırları keşfedeceğiniz bu eser, okuru adeta bir dedektif gibi hikayenin içine çekiyor. 

Tuhaf Resimler - Uketsu

Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda en bilinçli rehberiniz olacak bu baskül, minimalist tasarımıyla da banyonuza çok yakışacak.

Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda en bilinçli rehberiniz olacak bu baskül, minimalist tasarımıyla da banyonuza çok yakışacak.

Yağ oranı, kas kütlesi ve su dengesi gibi 25 farklı vücut verisini profesyonel doğrulukla analiz eden bu cihaz, Bluetooth bağlantısıyla tüm ilerlemenizi telefonunuzdan takip etmenizi sağlıyor. 

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Akıllı Baskül

Oyun ve çalışma performansınızı profesyonel bir konforla zirveye taşıyın!

Oyun ve çalışma performansınızı profesyonel bir konforla zirveye taşıyın!

Ergonomik tasarımıyla uzun saatler boyu vücut desteği sağlayan Hawk Gaming Chair, oyuncuların ve evden çalışanların bu hafta en çok tercih ettiği koltuk oldu. 

Hawk Gaming Chair Oyuncu Koltuğu

Mutfaktaki düzeni 24 parçalık dev bir setle sağlayın; tazeliği her an koruyun!

Mutfaktaki düzeni 24 parçalık dev bir setle sağlayın; tazeliği her an koruyun!

Mikrodalga ve dondurucuya uygun yapısıyla mutfakların kurtarıcısı olan Freshbox 24'lü saklama kabı seti, krem rengi şıklığıyla bu hafta sepetlerin vazgeçilmezi oldu. 

Freshbox 24'lü Saklama Kabı Seti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış aylarında kurumayan çamaşır derdine son verin; teknolojiyle zamandan tasarruf edin!

Kış aylarında kurumayan çamaşır derdine son verin; teknolojiyle zamandan tasarruf edin!

Hoover’ın 10 kg kapasiteli, ısı pompalı ve Wi-Fi bağlantılı kurutma makinesi, bu haftanın en çok satan modellerinden oldu. Çamaşırlarınızı yıpratmadan kurutan ve akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz bu dev yardımcı, kışın çamaşır asma derdini ortadan kaldırmak isteyenlerin ilk tercihi.

Hoover Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Sevgililer Günü şıklığını ikiye katlayın; hem konforu hem de indirimi yakalayın!

Sevgililer Günü şıklığını ikiye katlayın; hem konforu hem de indirimi yakalayın!

Paen Basic Unisex 2'li Hoodie Paketi, %40 indirimli fiyatıyla haftanın en popüler hediye seçeneklerinden biri oldu. Üstelik sepette geçerli 'onedio20' indirim kodunu kullananlar, bu konforlu seti çok daha avantajlı bir fiyata sepetine ekledi.

Paen Basic Unisex 2'li Hoodie Paketi

Antrenman veriminizi artıracak eksiksiz paketle hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!

Antrenman veriminizi artıracak eksiksiz paketle hedeflerinize bir adım daha yaklaşın!

ProteinOcean Fitness Paketi, spor tutkunlarının bu hafta en çok yöneldiği destekçisi oldu. Formunu korumak ve kas gelişimini desteklemek isteyenler, 'onedio' koduyla gelen ekstra %20 indirim fırsatını değerlendirerek fitness rutinlerini ekonomik bir şekilde tamamladı.

ProteinOcean Fitness Paketi

Dostunuz için en iyisi, bütçeniz için en ucuzu; piyasanın en iyi fiyatıyla stokları yenileyin!

Dostunuz için en iyisi, bütçeniz için en ucuzu; piyasanın en iyi fiyatıyla stokları yenileyin!

Kısırlaştırılmış kedilerin özel ihtiyaçlarına göre formüle edilen Royal Canin Sterilised 10 kg kedi maması, piyasadaki en ucuz fiyat avantajı ve %30 indirimle bu hafta patili dost sahiplerinin radarına takıldı. Kaliteli beslenmeyi en ekonomik yolla sunan bu fırsat kaçmaz!

Royal Canin Sterilised 10 Kg Kedi Maması

Hem evde kaliteli vakit geçirmek hem de gelişim basamaklarını desteklemek isteyenler bu setleri çok sevdi!

Hem evde kaliteli vakit geçirmek hem de gelişim basamaklarını desteklemek isteyenler bu setleri çok sevdi!

Ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu hafta en çok yöneldiği fırsat Yükselen Zeka setlerinden geldi. Tüm eğitici setlerde geçerli olan 4 al 3 öde kampanyası, çocukların zihinsel ve motor becerilerini destekleyen bu kaliteli kaynaklara ulaşmayı çok daha kolaylaştırdı. 

Yükselen Zeka Eğitici Setlerde 4 Al 3 Öde

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzellik rutinlerini bir üst seviyeye taşıyan Advanced Serum, bu haftanın "favori bakım ürünü" seçildi.

Güzellik rutinlerini bir üst seviyeye taşıyan Advanced Serum, bu haftanın "favori bakım ürünü" seçildi.

Cilt bariyerini güçlendiren, yorgun görünümü silen ve derinlemesine nemlendirme sağlayan bu formül, kullanıcı yorumlarında tam not alarak çok satanlar listesine hızlı bir giriş yaptı. Cildindeki değişimi ilk kullanımdan itibaren hissetmek isteyenlerin tercihi olan bu serumu tükenmeden keşfedin.

Advanced Cilt Bakım Serumu

Kışın yıpratıcı etkisine veda edin; dudak bakımında yılın en çok konuşulan kampanyasıyla tanışın!

Kışın yıpratıcı etkisine veda edin; dudak bakımında yılın en çok konuşulan kampanyasıyla tanışın!

Nivea’nın ikonik dudak kremleri, bu hafta alışveriş listelerinin bir numarasındaydı. Trendyol’da devam eden 2. ürün sadece 1 TL fırsatıyla, binlerce kullanıcı çantasındaki nemlendiriciyi yedekledi. 

Nivea Dudak Kremleri 2. Ürün 1 TL Fırsatı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın