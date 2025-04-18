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Güzide Duran Kimdir? İşte Benim Stilim Yarışmasının Jüri Üyesi Güzide Duran Kimdir? Güzide Duran Kaç Yaşında?

Güzide Duran Kimdir? İşte Benim Stilim Yarışmasının Jüri Üyesi Güzide Duran Kimdir? Güzide Duran Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 01:51

Son dönemde ekranlarda sıkça adından söz ettiren Güzide Duran, 'İşte Benim Stilim' yarışmasının yeni jüri üyesi olarak kariyerinde önemli bir adım atmış durumda. Peki, Güzide Duran kimdir, mesleği nedir? Hakkında merak edilen detaylara gelin birlikte bakalım!

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Güzide Duran Kimdir?

Güzide Duran Kimdir?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Türk sunucu, model ve oyuncudur. Türkiye’nin en tanınmış mankenlerinden biri olarak kariyerine başlamış, ardından ekranlarda da boy göstermiştir.

Güzide Duran Kaç Yaşında?

Güzide Duran Kaç Yaşında?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 doğumludur, dolayısıyla şu an 44 yaşındadır. Güzide Duran, Amerika'da iç mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Güzide Duran Aslan burcudur.

Güzide Duran Nereli?

Güzide Duran Nereli?

Güzide Duran, Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin ilinde doğmuş ve büyümüştür.

Güzide Duran Kariyer Başlangıcı

Güzide Duran Kariyer Başlangıcı

Güzide Duran, kariyerine 1996 yılında katıldığı 'Best Model of Turkey' yarışmasında birinci olarak adım atmıştır. Modellik kariyerine hızla devam eden Duran, Türkiye’nin ve dünya çapında önemli markaların reklam yüzü olmuştur. Özellikle Elle, Vogue ve GQ gibi dergilerde boy göstermiştir. Uluslararası alanda da tanınmış bir model haline gelmiştir. New York ve İstanbul gibi modanın kalbinin attığı şehirlerde iş yapmıştır.

Güzide Duran Özel Hayatı

Güzide Duran Özel Hayatı

Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde işadamı Adnan Aksoy ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

Adnan Aksoy, Güzide Duran adının Okan Buruk'la aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açmış, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talep etmişti.

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Güzide Duran Öne Çıkan Açıklamalar

Güzide Duran Öne Çıkan Açıklamalar

'Modellikten sonra ekranlarda da yer almayı tercih ettim çünkü modellik kariyerimde bana pek çok fırsat sundu. Bu kariyerimde edindiğim tecrübeyi, oyunculuk ve sunuculukla birleştirdim'

'Çalışma hayatından bu kadar uzak kaldığın için pişman mısın?' sorusuna Duran, 'Pişmanım. Çocuklarıma güzel zaman ayırdım, onları kendim büyüttüm ama yine de hem çalışan hem de çocuklarıyla vakit geçirebilen bir anne olmak isterdim'

Güzide Duran Güncel Projeleri

Güzide Duran Güncel Projeleri

Güzide Duran, uzun bir aradan sonra 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yaparak ekranlara geri dönmüştür. Bu projede Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer ile birlikte jüri koltuğunda oturmaktadır.

Güzide Duran Dizileri

Güzide Duran Dizileri

Star TV'de yayınlanan 'Proje Moda' yarışmasında hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapan isim geçmiş yıllarda  'Yeşil Işık' (2002), '90-60-90' (2001) ve 'Kurşun Asker' (2002) gibi yapımlarda oyunculuk yeteneklerini de göstermiştir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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