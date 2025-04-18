Güzide Duran Kimdir? İşte Benim Stilim Yarışmasının Jüri Üyesi Güzide Duran Kimdir? Güzide Duran Kaç Yaşında?
Son dönemde ekranlarda sıkça adından söz ettiren Güzide Duran, 'İşte Benim Stilim' yarışmasının yeni jüri üyesi olarak kariyerinde önemli bir adım atmış durumda. Peki, Güzide Duran kimdir, mesleği nedir? Hakkında merak edilen detaylara gelin birlikte bakalım!
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Güzide Duran Kimdir?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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