Güzide Duran Kimdir? İşte Benim Stilim Yarışmasının Jüri Üyesi Güzide Duran Kimdir? Güzide Duran Kaç Yaşında?

Güzide Duran, kariyerine 1996 yılında katıldığı 'Best Model of Turkey' yarışmasında birinci olarak adım atmıştır. Modellik kariyerine hızla devam eden Duran, Türkiye’nin ve dünya çapında önemli markaların reklam yüzü olmuştur. Özellikle Elle, Vogue ve GQ gibi dergilerde boy göstermiştir. Uluslararası alanda da tanınmış bir model haline gelmiştir. New York ve İstanbul gibi modanın kalbinin attığı şehirlerde iş yapmıştır.