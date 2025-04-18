Güzide Duran Kimdir? İşte Benim Stilim Yarışmasının Jüri Üyesi Güzide Duran Kimdir? Güzide Duran Kaç Yaşında?

Güzide Duran, 13 Nisan 2008 tarihinde işadamı Adnan Aksoy ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

Adnan Aksoy, Güzide Duran adının Okan Buruk'la aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açmış, ünlü mankenin güvenini zedelediğini, ayrıca kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek 2 liralık tazminat talep etmişti.