onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gününü Anlat, Hangi Pop Şarkıcısı Olduğunu Söyleyelim!

etiket Gününü Anlat, Hangi Pop Şarkıcısı Olduğunu Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 23:02

Senin bir günün hangi pop sanatçısına yakışır hiç düşündün mü? Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi tüm dürüstlüğünle çözmek. Sonucunu d tabii ki yorumlara yazmak. Bakalım günlük alışkanlıkların kiminle benziyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey hangisi?

2. Sabahları duş alır mısın?

3. Gün içinde enerjini en çok hangisinde kullanıyorsun?

4. Öğle yemeği tercihin hangisi olur?

5. Gün içinde stresle başa çıkma yöntemin bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gün içinde bir yerden bir yere neyle gidiyorsun?

7. Akşam planın nedir?

8. Bir de akşam yemeğini seçer misin?

Kesinlikle Dua Lipa!

Senin enerjin ve dinamizmin ön plana çıkıyor! Hayatı dolu dolu yaşayan, partileri ve sosyal etkinlikleri seven birisin. Günün her anını eğlenceli ve keyifli kılmayı biliyorsun. Arkadaş çevren senin enerjine hayran kalıyor ve sen genellikle grubun neşesi oluyorsun. Dua Lipa gibi cesur, özgür ve kendine güvenen bir ruhun var; senin günün renkli ve hareketli!

9. Kesinlikle Billie Eilish!

Sen daha içe dönük, hassas ve derin düşünen birisin. İnsan ilişkilerinde anlam arar, duygularını yoğun yaşarsın. Gününü sessiz ve sakin aktivitelerle doldurmayı tercih edersin; bazen yalnız kalmak sana iyi gelir. Billie Eilish gibi farklı ve yaratıcı bir ruhun var; iç dünyan zengin, gözlemci ve etkileyici. Senin günün derin ve duygusal bir ritme sahip.

Kesinlikle Ed Sheeran!

Sen hayatı dengeli ve mantıklı şekilde yaşamayı seviyorsun. Hem sosyal ilişkiler hem de kişisel hedefler senin için önemli. Gününü hem hobilerle hem de verimli işler ve keyifli aktivitelerle dolduruyorsun. Ed Sheeran gibi samimi, duygusal ve güvenilir bir ruhun var. Hem kendin hem de çevrendekiler için dengeli ve tatmin edici bir gün planlıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın