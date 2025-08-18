onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Yemekleri İlk Günkü Tadında Saklayan Popüler Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Yemekleri İlk Günkü Tadında Saklayan Popüler Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.08.2025 - 18:09

Haftalık yemek hazırlıklarını kolaylaştıran, tazeliği günlerce koruyan vakumlu cam saklama kapları mutfakların yeni favorisi oldu. Hem düzen hem lezzet için bu fırsatı kaçırmayın!

Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların popüler mutfak ürünlerinden biri olan vakumlu saklama kapları, kullanıcılarına düzenli ve pratik bir saklama çözümü sunuyor.

Son zamanların popüler mutfak ürünlerinden biri olan vakumlu saklama kapları, kullanıcılarına düzenli ve pratik bir saklama çözümü sunuyor.

Neoflam Fika Glace Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti, yiyeceklerin tazeliğini uzun süre korumak için tasarlanmış, şık ve fonksiyonel bir set olarak öne çıkıyor.

400 derece ısıya kadar dayanıklı borosilikat cam malzemesi ile mutfaktaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik bir set.

400 derece ısıya kadar dayanıklı borosilikat cam malzemesi ile mutfaktaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik bir set.

Dondurucuda, vakum sızdırmazlığı olmadan mikrodalgada ve bulaşık makinesinde kullanabilirsiniz. 

Dilerseniz cam kapları fırında kapaksız bir şekilde kullanabilirsiniz.

Farklı boyutları sayesinde akşamdan kalan yemeğii veya küçük bir atıştırmalığı rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Farklı boyutları sayesinde akşamdan kalan yemeğii veya küçük bir atıştırmalığı rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Yiyeceklerinizi taze tutmanın yanı sıra mutfak düzeninizi de şık bir şekilde tamamlıyor. Vakumlu sistem sayesinde gıda israfını azaltır ve yemeklerinizi uzun süre güvenle saklamanızı sağlıyor.

5'li Set İçeriği;

  • 1 Adet 460 ml Saklama Kabı

  • 1 Adet 800 ml Saklama Kabı

  • 1 Adet 1200 ml Saklama Kabı

  • 1 Adet 1900 ml Saklama Kabı

  • 1 Adet şarj edilebilir vakum motoru

Sepetinize eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın