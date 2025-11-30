Günlük Tercihlerine Göre Ne Kadar Sağlıklı Besleniyorsun?

Tercihlerin çoğunlukla dengeli, bilinçli ve kontrollü. Sebze, su, protein ve sağlıklı atıştırmalıklara yönelme oranların gayet yüksek. Dışarıda seçim yaparken bile daha hafif ve dengeli olanı tercih ediyorsun. Çoğunlukla sağlıklı besleniyorsun, ara sıra elinde olmayan sebeplerden veya sırf canın çekti diye minik kaçamakların oluyor ama bunlar da çok büyük şeyler değil. Vücudunun ihtiyacını dinleyerek hareket etmen de büyük bir artı!