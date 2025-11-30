onedio
Günlük Tercihlerine Göre Ne Kadar Sağlıklı Besleniyorsun?

30.11.2025 - 20:31

Sen ne kadar sağlıklı besleniyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek! Sen günlük tercihlerini seç, bize anlat biz de sana ne kadar sağlıklı beslendiğini anlatalım. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!

1. Her sabah kahvaltı yapıyor musun?

2. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun?

3. Peki sabah içeceğin hangisi?

4. Peki ne kadar sıklıkta öğün atlıyorsun?

5. Dışardan yemek söyleyeceksin, ilk tercihin hangisi olur?

6. Tatlı krizlerin geldiğinde ne yaparsın?

7. Günlük protein tüketimini takip eder misin?

8. Gece acıkınca ne yaparsın?

Sağlıklı beslenmeden çok uzaktasın...

Günlük seçimlerin genelde aceleye, pratikliğe ve canının o an istediğine göre şekilleniyor. Su tüketimin düşük, paketli gıdalar ve hızlı atıştırmalıklar daha baskın... Sen gerçekten sağlıklı beslenmeden çok ama çok uzaktasın. Öğün atlama, düzensiz yemek ve fast food tercihleri sağlıklı beslenme seviyeni ciddi şekilde düşürüyor... Bunlara bir çeki düzen vermek, enerjini yükseltmen lazım!

Orta derecede sağlıklı besleniyorsun...

Sağlıklı tercihlerle sağlıksızların arasında gidip gelen bir düzenin var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama yoğunluk, can isteği, tempo bazen seni kolay ve pratik seçeneklere yönlendiriyor. Sağlıklı beslenmek istesen de günlük rutinin seni bazen bu düzenden uzaklaştırıyor ve kendini öylesine yemek yerken buluyorsun. Temelde kötü beslenmiyorsun ama düzenli ve istikrarlı da değilsin. Ara öğünlerini planlayarak işe koyulabilirsin.

Çoğunlukla sağlıklı besleniyorsun...

Tercihlerin çoğunlukla dengeli, bilinçli ve kontrollü. Sebze, su, protein ve sağlıklı atıştırmalıklara yönelme oranların gayet yüksek. Dışarıda seçim yaparken bile daha hafif ve dengeli olanı tercih ediyorsun. Çoğunlukla sağlıklı besleniyorsun, ara sıra elinde olmayan sebeplerden veya sırf canın çekti diye minik kaçamakların oluyor ama bunlar da çok büyük şeyler değil. Vücudunun ihtiyacını dinleyerek hareket etmen de büyük bir artı!

Senin diğer adın sağlıklı beslenme!

Senin için beslenme tamamen bir yaşam tarzı haline gelmiş. Öğün düzenin istikrarlı, su tüketimin yüksek, paketli ürün neredeyse yok, kararların bilinçli ve kontrollü. Etiket okuyorsun, sebze ve protein dengen yerinde, tatlı krizlerini bile sağlıklı şekilde yönetiyorsun. Sen gerçekten sağlıklı beslenmenin diğer adısın resmen.  Disiplinli, kararlı ve sağlığına özen gösteren bir düzenin var hatta çoğu kişi için ilham olabilecek bir beslenme tarzına sahipsin!

