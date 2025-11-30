Günlük Tercihlerine Göre Ne Kadar Sağlıklı Besleniyorsun?
Sen ne kadar sağlıklı besleniyorsun? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek! Sen günlük tercihlerini seç, bize anlat biz de sana ne kadar sağlıklı beslendiğini anlatalım. Hadi bakalım hazırsan başlıyoruz!
1. Her sabah kahvaltı yapıyor musun?
2. Gün içinde ne kadar su tüketiyorsun?
3. Peki sabah içeceğin hangisi?
4. Peki ne kadar sıklıkta öğün atlıyorsun?
5. Dışardan yemek söyleyeceksin, ilk tercihin hangisi olur?
6. Tatlı krizlerin geldiğinde ne yaparsın?
7. Günlük protein tüketimini takip eder misin?
8. Gece acıkınca ne yaparsın?
Sağlıklı beslenmeden çok uzaktasın...
Orta derecede sağlıklı besleniyorsun...
Çoğunlukla sağlıklı besleniyorsun...
Senin diğer adın sağlıklı beslenme!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
