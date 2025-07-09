Günlük Rutinine Göre Hangi İnternet Tarayıcısısın?
Acaba senin günlük alışkanlıkların bir internet tarayıcısı olsa ne olurdu, hiç merak ettin mi? Biz senin yerine merak ettik ve hangisi olduğunu bulman için testi hazırladık. Testi çöz, cevabı öğren!
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1. Cinsiyetin nedir?
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2. Sabah uyanınca ilk iş ne yaparsın?
3. Hangi kahve seni yansıtır?
4. Telefonun ana ekranında ne bulundurursun?
5. Bir pazar günü genelde ne yapıyor olursun?
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6. Gün içinde bilgisayar başında kaç sekme açarsın?
7. Gün sonunda yatağa yatınca ilk iş ne yaparsın?
8. Ofiste/evde/okulda senin masan nasıldır?
9. Gün içinde seni mutlu eden küçük şey nedir?
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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