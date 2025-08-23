onedio
etiket Güney Doğu Asya’nın Yükselen Ülkesi Malezya’nın Para Birimi “Ringgit” Hakkında 10 Bilgi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 14:01

Malezya'nın para birimini duymuş muydun? Ringgit, Malezya'da geçen para birimi. Bu para birimi hakkında bilmediklerin bu içerikte! Gel bakalım Malezya parası hakkında bilmediklerin nelermiş...

1. Önce bu paranın kısaltması neymiş ona bakalım...

Malezya'nın parasının Ringgit olduğunu söyledik. Tabii bu para birimin bir kısaltması da var. Malezya Ringgit'i için RM kısaltması kullanılıyor. Ringgit Malezya'nın kısaltılmış hali olan bu ibareyi fiyat etiketlerinde görmek mümkün. Malezya Ringgit'in uluslararası kodu ise MYR.

2. Ringgit kelimesi ne anlama geliyor?

Ringgit, Malayca'da tırtıklı anlamına gelen bir kelime. Eskiden kullanılan paraların kenarları tırtıklı olduğu için böyle bir ad almış. Ringgit terimi anlayacağın öyle rastgele bir isim değil, tarihi bir arka planı var.

3. Ringgit nasıl basılıyor?

Tabii ki Malezya Merkez Bankası tarafından. Bank Negara Malaysia, Malezya'nın parasını kontrol ediyor ve basıyor. Bütün para politikaları da elbette bu kurum tarafından belirleniyor.

4. Malezya Ringgiti, serbest dalgalı kur rejiminde işlem görüyor.

Bu ifadeden tamamen serbest olduğunu düşünmeyin ama. Çünkü bu rejimde kontrol de var. Malezya Merkez Bankası, zaman zaman müdahalelerde bulunabiliyor. Kurlardaki dengesizliği engellemek için kontrolü Merkez Bankası sağlıyor. Bu sayede de daha istikrarlı bir para birimi olabiliyor.

5. Malezya Ringgiti'nin çeşitleri neler peki?

Ringgiti'nin birçok çeşidi var elbette. Madeni ve kağıt para çeşitliliği oldukça fazla. Bakalım bu çeşitler neler?

Madeni paralar:

  • 5 sen

  • 10 sen

  • 20 sen

  • 50 sen

Kağıt paralar:

  • RM1

  • RM5

  • RM10

  • RM20

  • RM50

  • RM100

6. Malezya'da nakit hâlâ çok yaygın!

Kredi kartları yaygınlaştığından beri Türkiye'de nakit akışı çok azaldı. Ama Malezya'da nakit hâlâ çok yoğun kullanılıyor. Günlük yaşamda sokak satıcıları, restoranlar ve taksiler genellikle nakit ödemeyi tercih ediyorlar. Yani yerel anlamda banknotlar oldukça sık kullanılıyor.

7. Malezya dışında Ringgit kullanılmıyor.

Malezya Ringgit'i sadece Malezya'ya özel bir para birimi. Yani ülke dışında kullanmak mümkün değil. Dışarıda kullanılmadığı için ülkeye gelen turistler ancak Malezya'daki döviz bürolarından paraya ulaşabiliyorlar.

8. Ringgit'in dalgalı kurda olduğunu söylemiştik.

1997 Asya Mali Krizi sonrasında Ringgit, sabit kura geçmiş. Bundan sonra ise dalgalı kura geçmiş. Zaman zaman değer kaybı yaşamış elbette. Hâlâ gelişmekte olan Ringgit, piyasalar için riskli ama potansiyeli yüksek bir para birimi olarak görülüyor.

9. 1 Ringgit kaç TL?

Doğal olarak en çok merak edilen sorulardan biri bu. 1 Ringgit kaç TL diye merak edenler için güncel kura bakabiliriz. 22 Temmuz itibariyle 1 Ringgit 9,55 TL. Bu tabii ki değişebiliyor. Kurdaki dalgalanmaları göz önünde bulundurursak tekrar bakılmasında fayda var elbette.

10. Eğer Malezya'ya gitmeyi düşünüyorsan bunlara dikkat etmelisin!

Malezya'ya bir yolculuk planlıyorsan elbette oranın parasına ihtiyacın var. Ama Türkiye'de Malezya Ringgit'i bulmak biraz zor. Yani herhangi bir döviz bürosunda Ringgit bulmak pek mümkün olmuyor. Bu yüzden giderken yanına paranı alıp havaalanında ya da Malezya'daki döviz bürolarında bozdurman gerekiyor.

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
