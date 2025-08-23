Güney Doğu Asya’nın Yükselen Ülkesi Malezya’nın Para Birimi “Ringgit” Hakkında 10 Bilgi

Bu ifadeden tamamen serbest olduğunu düşünmeyin ama. Çünkü bu rejimde kontrol de var. Malezya Merkez Bankası, zaman zaman müdahalelerde bulunabiliyor. Kurlardaki dengesizliği engellemek için kontrolü Merkez Bankası sağlıyor. Bu sayede de daha istikrarlı bir para birimi olabiliyor.