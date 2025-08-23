Güney Doğu Asya’nın Yükselen Ülkesi Malezya’nın Para Birimi “Ringgit” Hakkında 10 Bilgi
Malezya'nın para birimini duymuş muydun? Ringgit, Malezya'da geçen para birimi. Bu para birimi hakkında bilmediklerin bu içerikte! Gel bakalım Malezya parası hakkında bilmediklerin nelermiş...
1. Önce bu paranın kısaltması neymiş ona bakalım...
2. Ringgit kelimesi ne anlama geliyor?
3. Ringgit nasıl basılıyor?
4. Malezya Ringgiti, serbest dalgalı kur rejiminde işlem görüyor.
5. Malezya Ringgiti'nin çeşitleri neler peki?
6. Malezya'da nakit hâlâ çok yaygın!
7. Malezya dışında Ringgit kullanılmıyor.
8. Ringgit'in dalgalı kurda olduğunu söylemiştik.
9. 1 Ringgit kaç TL?
10. Eğer Malezya'ya gitmeyi düşünüyorsan bunlara dikkat etmelisin!
