Güneş Kremi Kullanmanın Neden Hayati Olduğunu Gösteren 12 Bilimsel Gerçek

Yaz kış demeden hem içeride hem de dışarıda geçirdiğimiz her an cildimiz güneşin zararlı ışınlarına maruz kalıyor. Havanın bulutlu olması veya gölgede durmak da bunu değiştirmiyor. Bu yüzden güneş kremi kullanmak bir lüks değil hayati bir ihtiyaç! Eğer 'Her gün sürmeye ne gerek var?' diyorsan bu listeye mutlaka göz atmalısın!