Güneş Kremi Kullanmanın Neden Hayati Olduğunu Gösteren 12 Bilimsel Gerçek

Özellikle yaz aylarında tatil ve gezmeler derken çok fazla güneş altında kalıyoruz ve bunun sonucunda kızarmış, acıyan ve dokununca bile sızlayan bir cilt kaçınılmaz oluyor. Biz geçici olduğunu düşünsek de güneş yanığı sadece kısa süreli bir rahatsızlık değil cilt hücrelerinde kalıcı hasar bırakan ve DNA yapısını bozan bir travma olarak görülüyor. Özellikle tekrarlayan güneş yanıkları, ileride cilt kanseri riskini de artırıyor.