Gündem Olan Domuz Eti Sahnesinden Ekranlara Dönen Ünlü Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında tempo yine yüksekti. Gün boyunca yayınlanan yapımlar kadar setlerden gelen kulis bilgileri de izleyicilerin dikkatini çekti. Yoğun gündemi kaçıranlar için öne çıkan başlıkları tek bir akışta topladık. Reyting sıralamalarındaki hareketlilik, oyuncu kadrolarındaki değişiklikler ve sosyal medyada konuşulan sahneler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. Ekranın önünde yaşanan gelişmelerle birlikte kamera arkasındaki detaylar da gündemi şekillendirdi. İşte 17 Şubat Salı günü televizyon dünyasında konuşulan başlıklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, henüz ikinci bölümüyle yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.
2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden pek bir şey kaybetmedi.
Yeni sezon hazırlıkları sürerken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de Çirkin dizisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayın hayatına devam ediyor.
Sosyal medyada gündeme gelen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları tüm izleyicileri heyecanlandırmıştı.
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın