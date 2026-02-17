onedio
Gündem Olan Domuz Eti Sahnesinden Ekranlara Dönen Ünlü Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gündem Olan Domuz Eti Sahnesinden Ekranlara Dönen Ünlü Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 15:59

17 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında tempo yine yüksekti. Gün boyunca yayınlanan yapımlar kadar setlerden gelen kulis bilgileri de izleyicilerin dikkatini çekti. Yoğun gündemi kaçıranlar için öne çıkan başlıkları tek bir akışta topladık. Reyting sıralamalarındaki hareketlilik, oyuncu kadrolarındaki değişiklikler ve sosyal medyada konuşulan sahneler günün öne çıkan konuları arasında yer aldı. Ekranın önünde yaşanan gelişmelerle birlikte kamera arkasındaki detaylar da gündemi şekillendirdi. İşte 17 Şubat Salı günü televizyon dünyasında konuşulan başlıklar.

16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

16 Şubat Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL

1.Uzak Şehir 14.61

5.Cennetin Çocukları 4.09

12.Aynı Yağmurun Altında 2.63

AB

1.Uzak Şehir 9.27

3.Cennetin Çocukları 4.25

11.Aynı Yağmurun Altında 1.82

ABC1

1.Uzak Şehir 13.44

3.Cennetin Çocukları 4.85

12.Aynı Yağmurun Altında 2.43

ATV'de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, henüz ikinci bölümüyle yayınlandı.

ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, henüz ikinci bölümüyle yayınlandı.

Dizinin yaratıcı ekibine yeni bir senaristin dahil olduğu bilgisi gündeme geldi. Daha önce çok konuşulan projelerden biri olan Yalı Çapkını’nda imzası bulunan Mehmet Barış Günger’in ekibe katıldığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterleri Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal, yeni bölüm fragmanında büyük bir krize yol açıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri olmadığı öğrenildi. Kıvılcım ve Ömer'in gerçek bebekleri nerede ve ne oldu henüz bilinmiyor ama fragman bile büyük merak uyandırmaya yetti. Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, minik rol arkadaşıyla paylaşım yaptı.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden pek bir şey kaybetmedi.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen popülerliğinden pek bir şey kaybetmedi.

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi, tekrarlarıyla bile yüksek izlenme oranları yakalıyor. Bihter ve Behlül arasındaki yasak aşk hikayesi hala sosyal medyada tartışılıyor. Beren Saat’in canlandırdığı Bihter karakteri, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kadın karakterlerinden biri olarak anılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül ise dizinin en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Özellikle final bölümü televizyon tarihinin en çok konuşulan finallerinden biri olarak gösteriliyor. Son dönemde ise bu meşhur final sahnesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak farklı bir yorumla yeniden hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan versiyonda sahne, Kung Fu temalı bir kurguya dönüştürüldü ve izleyiciler arasında eğlenceli yorumlar yarattı.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de Çirkin dizisi oldu.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken televizyon dünyasında dikkat çeken projelerden biri de Çirkin dizisi oldu.

Baran Bölükbaşı diziye katıldı. Genç oyuncu dizide Engin karakterini canlandıracak. Engin, hikayede önemli bir yere sahip olan Ökkeş’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ökkeş karakterine usta oyuncu Çetin Tekindor hayat verecek. Böylece Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor, Yalı Çapkınıdizisinin ardından yeniden aynı projede buluşmuş olacak.

Güller ve Günahlar, Kanal D'de yayın hayatına devam ediyor.

Güller ve Günahlar, Kanal D’de yayın hayatına devam ediyor.

Tecrübeli oyuncu Belma Canciğer dizinin ekibine katılan son isim olarak açıklandı. Canciğer dizide “Mutlu” adlı karakteri canlandıracak. Yeni karakterin ilk kez gelecek bölümde ekrana gelmesi bekleniyor. Belma Canciğer daha önce birçok televizyon projesinde rol almış bir oyuncu olarak tanınıyor. Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncunun geri dönüşü şimdiden ilgiyle karşılandı. En son 2017’de Ateşböceği projesiyle ekranlardaydı.

Sosyal medyada gündeme gelen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları tüm izleyicileri heyecanlandırmıştı.

Sosyal medyada gündeme gelen Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları tüm izleyicileri heyecanlandırmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddialarını yalanladı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi isimlerin rol aldığı Aynı Yağmur Altında dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin ikinci bölümünde tepki çeken bir sahne yayınlandı. Tülin, Müslüman bir aile olan Fazilet ve ailesinin katıldığı akşam yemeğinde domuz eti hazırlattı. Sahne izleyicilerin tepkisine yol açtı.

Yorum Yazın