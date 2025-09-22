Gün İçinde Daha Çok Sakin Hissetmeni Sağlayacak Şey Ne?

Senin için huzur, sessiz bir ortamda, kendi köşende dinlenmekten geçiyor. Gürültüden uzaklaştığında bedenin ve zihnin yenileniyor. Sen, ufak anların değerini bilenlerdensin. Bazen bir bardak su içmek bile bu sessizliğe eşlik eden en güzel detay oluyor. Kendini toplaman için tek ihtiyacın olan şey, sakinlik.