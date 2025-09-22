Gün İçinde Daha Çok Sakin Hissetmeni Sağlayacak Şey Ne?
Hayat koşturmacasında bazen nefes almayı unutuyoruz. İş, ilişkiler, sorumluluklar derken içimizdeki huzuru kaybedebiliyoruz. Oysa ki hepimizin içinde bir reset tuşu var, sadece ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Peki senin huzur kaynağın ne? Gün içinde seni sakinleştiren, zihnini boşaltan ve ruhunu dinginleştiren şey hangisi? Haydi birlikte öğrenelim!
1. Haydi başlayalım! Gün içinde stres bastığında neye sarılırsın?
2. Evinde en çok huzur veren köşe neresi?
3. Kendine ayırdığın boş vakitte en çok ne yaparsın?
4. Bu seslerden favorin olanı seç lütfen!
5. Bir günlüğüne şehirden uzaklaşsan nereye giderdin?
6. Hangi içecek sana daha iyi geliyor?
7. Su ile ilgili hangisi seni daha çok mutlu ediyor?
8. Son olarak hangisi senin için kaçış noktası?
Su içmek!
Doğada zaman geçirmek!
Sessiz bir köşede dinlenmek!
Küçük ritüeller!
