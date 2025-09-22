onedio
Gün İçinde Daha Çok Sakin Hissetmeni Sağlayacak Şey Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
22.09.2025

Hayat koşturmacasında bazen nefes almayı unutuyoruz. İş, ilişkiler, sorumluluklar derken içimizdeki huzuru kaybedebiliyoruz. Oysa ki hepimizin içinde bir reset tuşu var, sadece ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Peki senin huzur kaynağın ne? Gün içinde seni sakinleştiren, zihnini boşaltan ve ruhunu dinginleştiren şey hangisi? Haydi birlikte öğrenelim!

1. Haydi başlayalım! Gün içinde stres bastığında neye sarılırsın?

2. Evinde en çok huzur veren köşe neresi?

3. Kendine ayırdığın boş vakitte en çok ne yaparsın?

4. Bu seslerden favorin olanı seç lütfen!

5. Bir günlüğüne şehirden uzaklaşsan nereye giderdin?

6. Hangi içecek sana daha iyi geliyor?

7. Su ile ilgili hangisi seni daha çok mutlu ediyor?

8. Son olarak hangisi senin için kaçış noktası?

Su içmek!

Senin için sakinliğin anahtarı su içmek. Bir bardak soğuk su, günün bütün stresini alıp götürüyor. Günde 8 bardak su içmek senin bedenini yenilerken zihnini de rahatlatıyor. Sen, suyun ferahlığında huzuru bulanlardansın. Gün içinde ne kadar yoğun olursan ol, bir bardak su içmek sana reset atıyor!

Doğada zaman geçirmek!

Senin huzurun doğada gizli. Kuş sesleri, yağmur damlaları ve deniz manzarası sana anında dinginlik veriyor. Doğada geçirdiğin her dakika seni hayata bağlıyor ve zihnini boşaltıyor. Sen, suyun doğadaki halini izlediğinde, yanında hissettiğinde sakinleşiyorsun. Bir gününü dışarıda geçirmek, senin için en iyi terapi!

Sessiz bir köşede dinlenmek!

Senin için huzur, sessiz bir ortamda, kendi köşende dinlenmekten geçiyor. Gürültüden uzaklaştığında bedenin ve zihnin yenileniyor. Sen, ufak anların değerini bilenlerdensin. Bazen bir bardak su içmek bile bu sessizliğe eşlik eden en güzel detay oluyor. Kendini toplaman için tek ihtiyacın olan şey, sakinlik.

Küçük ritüeller!

Senin dinginliğin küçük ritüellerde saklı. Mum yakmak, resim yapmak, sevdiklerinle sohbet etmek veya bir bardak su içmek seni dengeliyor. Gün içinde ufak ama özel anlar yaratmak sana çok iyi geliyor. Sen, rutinlerini huzur kaynağına dönüştürmeyi biliyorsun. Suyun ferahlığı da bu ritüellerin en temel parçası oluyor.

