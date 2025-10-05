Gün Boyunca Daha Dinç Hissetmek İçin Ne Yapmalısın?

Senin yorgunluğun daha çok zihinsel ve stres kaynaklı gibi görünüyor Gün içinde nefes egzersizi, meditasyon ya da hobilerle stresini dengelersen zihninin ve bedeninin daha zinde olduğunu hissedebilirsin. Gün içerisinde yeterince su içiyor ve hareket ediyorsun. Yine de minimum 8 bardak su içmeye özen göstermelisin. Rutinine nefes egzersizi ve meditasyonları da eklersen iç huzuru bulduğunda bedeninin de çok canlı hissettiğini fark edeceksin.