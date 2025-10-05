Gün Boyunca Daha Dinç Hissetmek İçin Ne Yapmalısın?
Gün boyunca daha dinç hissetmek isteyenler buraya! Gün içindeki aktivitene göre ne yapman gerektiğini söylüyoruz. Dinç olmak için neye ihtiyacın olduğunu öğrenmek istiyorsan yapman gereken tek şey bu testte senin için doğru olan yanıtları vermek. Hazırsan hadi başlıyoruz!
1. Saat kaç gibi kalkıyorsun?
2. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey bunlardan hangisi peki?
3. Gün içinde hangi saatlerde daha yorgun hissediyorsun?
4. Sabahları düzenli olarak kahvaltı yapıyor musun?
5. Gün içinde çalıştığın veya bulunduğun ortam nasıl?
6. Peki gün içinde ne kadar su içiyorsun?
7. Düzenli olarak spor yapıyor msun?
8. Gün içinde kısa molalar veriyor musun?
Nefes egzersizi ve meditasyonlar sana iyi gelecek!
Mola ve hareketlerle enerjini koruyabilirsin!
Düzenli su içmelisin!
Uykunu düzenlemelisin!
