Gülben Ergen - Sinan Akçıl "Seni Bulurum" Şarkı Sözleri

Sevgimiz kesin canım

Dinleme onları

Ayrılık kısa sürer

Aşarız bunları

Elini tutarım

Korkma ben burdayım

Seni bulmak için yollardayım

Ben o bizim engellere

Gider o dönmez diyenlere

Biraz of çeker yine seni bulurum

Ben o koca dağlara

Gezdiğin sokaklara

Bakarım teker teker

Seni bulurum

Ararım teker teker

Seni bulurum

Sözlerim sana canım

Dinleme onları

Kim demiş bu aşk biter

Yok mu konuları?

Elini tutarım

Korkma ben burdayım

Seni bulmak için yollardayım

Ben o bizim engellere

Gider o dönmez diyenlere

Biraz of çeker yine seni bulurum

Ben o koca dağlara

Gezdiğin sokaklara

Bakarım teker teker

Seni bulurum

Ararım teker teker

Seni bulurum