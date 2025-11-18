Gülben Ergen - Sinan Akçıl Seni Bulurum Şarkı Sözleri
Müzik dünyasının sevilen iki ismi Gülben Ergen ve Sinan Akçıl yepyeni bir şarkıyla buluştu. Hayranlarını sevindiren ikili, yeni şarkıları 'Seni Bulurum'u 16 Kasım'da yayınladı. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkı, kısa sürede milyonlara ulaştı. Ergen Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan 'GLBN' albümünde yer alan 'Seni Bulurum' isimli şarkının sözleri de oldukça dikkat çekici.
İşte Gülben Ergen ve Sinan Akçıl'ın yeni şarkısı 'Seni Bulurum' sözleri.
Gülben Ergen - Sinan Akçıl "Seni Bulurum" Şarkı Sözleri
Gülben Ergen & Sinan Akçıl Yeni Şarkısı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın