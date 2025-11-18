onedio
Gülben Ergen - Sinan Akçıl Seni Bulurum Şarkı Sözleri

Dilara Bağcı Peker
18.11.2025 - 12:02

Müzik dünyasının sevilen iki ismi Gülben Ergen ve Sinan Akçıl yepyeni bir şarkıyla buluştu. Hayranlarını sevindiren ikili, yeni şarkıları 'Seni Bulurum'u 16 Kasım'da yayınladı. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkı, kısa sürede milyonlara ulaştı.  Ergen Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan 'GLBN' albümünde yer alan 'Seni Bulurum' isimli şarkının sözleri de oldukça dikkat çekici.

İşte Gülben Ergen ve Sinan Akçıl'ın yeni şarkısı 'Seni Bulurum' sözleri.

Gülben Ergen - Sinan Akçıl "Seni Bulurum" Şarkı Sözleri

Sevgimiz kesin canım

Dinleme onları

Ayrılık kısa sürer

Aşarız bunları

Elini tutarım

Korkma ben burdayım

Seni bulmak için yollardayım

Ben o bizim engellere

Gider o dönmez diyenlere

Biraz of çeker yine seni bulurum

Ben o koca dağlara

Gezdiğin sokaklara

Bakarım teker teker

Seni bulurum

Ararım teker teker

Seni bulurum

Sözlerim sana canım

Dinleme onları

Kim demiş bu aşk biter

Yok mu konuları?

Elini tutarım

Korkma ben burdayım

Seni bulmak için yollardayım

Ben o bizim engellere

Gider o dönmez diyenlere

Biraz of çeker yine seni bulurum

Ben o koca dağlara

Gezdiğin sokaklara

Bakarım teker teker

Seni bulurum

Ararım teker teker

Seni bulurum

Gülben Ergen & Sinan Akçıl Yeni Şarkısı

Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan Seni Bulurum, Gülben Ergen ve Sinan Akçıl imzasıyla 16 Kasım'da yayınlandı. 'GLBN' albümünde yer alan yeni şarkı, kısa sürede müzikseverlerin radarına girmeyi başardı. Ünlü iki ismin imzasını taşıyan Seni Bulurum'un bir süre müzik listelerinin zirvesinde yer alması bekleniyor!

