GSYH Her Şeyi Açıklar mı? Bir Ülkenin Gerçek Ekonomik Sağlığı Nasıl Ölçülür?

Bir ülke ekonomik olarak büyüdüğünde toplumdaki her vatandaşının refahının artması beklenir. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. Eğer büyüme sadece zengin kesimde ise o zaman bu ekonomide bir dengesizlik olduğu söylenebilir. GSYH artabilir evet ama bu sadece belli bir kesim için geçerli olduğu için tam anlamıyla doğru olmaz.

GSYH artınca her zaman işsizlik düşmez.

GSYH artınca işsizlik ortaya çıkabilir. Yaşanılan süreçte birçok kişi işsiz kalabilir. İşsizlik oranının artması zaten ekonomik sağlığın önemli bir göstergesi. Ekonomi büyüdükçe yeterli istihdam ortaya çıkmıyorsa o zaman bunu yaşayan ülkenin ekonomik sağlığının olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz.