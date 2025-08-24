GSYH Her Şeyi Açıklar mı? Bir Ülkenin Gerçek Ekonomik Sağlığı Nasıl Ölçülür?
GSYH, gayrisafi yurt içi hasılanın kısaltılmışı. Ekonomi programlarında çokça duyduğumuz bir terim bu. Bu terim ülkelerin ekonomik durumunu gösteriyor. Peki ekonomik olarak ülkelerin refahını tek başına GSYH'ye bakarak anlayabilir miyiz? Bir ülkenin gerçek ekonomisini anlamak için GSYH yeterli mi içerikte anlattık!
GSYH artarken eşitsizlik de artıyorsa topluma yayılan bir büyüme yoktur!
GSYH'nin oranları bazen yanıltıcı olabilir.
GSYH büyürken çevreye büyük zarar verebilir.
Kayıt dışı ekonomi GSYH tarafından ölçülemez.
Enflasyonun şişirdiği GSYH, refahı tam şekilde aktaramaz.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
