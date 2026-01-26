Görünenin Ötesindeki Yankı: Meltem Beyazgül

Görünenin Ötesindeki Yankı: Meltem Beyazgül
Bir insanı tanımak, biyografisindeki tarihlere bakmakla değil, satır aralarındaki sessizliği okumakla başlar. Meltem Beyazgül ile karşılaştığınızda hissedilen tam olarak da budur: Profesyonelliğin ardında, deneyimle yoğrulmuş sakin bir bilgelik. Hayatın gri tonlarına teslim olmak yerine, kendi renklerini cesurca sürdüğü bir yolun yolcusu…
Bu röportajda yalnızca başarı basamaklarını değil, düşerken tutunduğu dalları, zirvedeyken hissettiği yalnızlığı ve aynaya baktığında gördüğü gerçek Meltem’i konuşacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her insanın ruhunda çocukluğundan kalma silinmez bir fotoğraf karesi vardır. Senin albümünde bugünkü Meltem’i inşa eden o ilk kare, belirleyici an ya da his nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayat bazen bize istemediğimiz rolleri biçer, bazen de kendi sahnemizi kurmamızı bekler. Gençlik yıllarında “Ben kimim?” sorusuyla ilk yüzleştiğinde, sana dayatılanlarla hayal ettiklerin arasında nasıl bir çatışma veya uyum vardı?
“Başarı çoğu zaman yalnız bir kutlamadır” derler. Senin dünyanda başarının tanımı yıllar içinde nasıl evrildi? İlk alkışı duyduğun anla bugünkü tatmin duygun arasında nasıl bir fark var?
Modern zamanlarda hepimiz görünür olma telaşındayız! Sen, dış dünyadaki onca ses ve gürültü arasında, kendi iç sesinin o narin tınısını korumayı nasıl başarıyorsun? Senin ‘yalnızlığın’ seni besleyen bir sığınak mı, yoksa savaştığın bir cephe mi?
Kariyerinde ve yaşamında pek çok başarıya imza attın. Ancak ‘insanın acısını insan alır’ düsturundan bakarsak; senin hayatına dokunan, düştüğünde el uzatan veya sadece varlığıyla ‘devam et’ gücünü veren o insan hikâyeleri başarının neresinde duruyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video