Görünenin Ötesindeki Yankı: Meltem Beyazgül

Garip bir fotografik hafızam vardır. Olur olmaz birçok detay zihnimin bir köşesinde saklanır ve çoğu zaman aynı duyguyla geri gelir. Çocukluğum dair hayatımın akışını değiştiren en önemli anı, sanırım beş-beş buçuk yaşlarımda okula gitmek için ağladığım gündür. Okulu birçok oyuncağın olduğu eğlence yeri sanıyordum.

O kadar ağlamıştım ki annem pes edip bana bir defter, kalem ve silgi aldı; beni okul müdürünün yanına götürdü. Yaşımın tutmadığını biliyordum, müdür de kaydımın yapılamayacağını anneme anlatıyordu. Ben ise ağlamaya devam ediyordum. Sonunda, kayıt olmaksızın okula gelmeme izin verdiler. Muhtemelen kısa sürede sıkılıp vazgeçeceğimi düşündüler ama öyle olmadı. Hayal ettiğim oyuncakları bulamadım ama aynı inatla okula gitmeye devam ettim. O sene okuma yazmayı öğrendim, bunda annemin desteği çok büyüktür. Ardından resmî kaydım yapıldı. Yani okul hayatım aslında beş buçuk yaşında başladı.

Çocukluğum 90’lı yıllara denk gelir. O dönemde istediğimiz şeylere ulaşmak bugünkü kadar kolay değildi. Bu yüzden “başarmış olma” hissini ilk kez o yaşta derinden tattım. Yaşıtlarımın olmaması nedeniyle kendi kendime vakit geçirmeyi de çok erken öğrendim. Bugünkü Meltem’in sıkça sığındığı düş dünyası, aslında beş buçuk yaşındaki Meltem’in inşa ettiği dünyadır diyebilirim.

Hangi coğrafyanın rüzgârı karakterinin haritasını şekillendirdi?

İçinde batı rüzgârı taşıyan tipik bir Akdenizliyim. Ruh hâlim değişkendir; çabucak coşar, aynı hızla durulurum. Bu değişkenliği Akdeniz’in neşesi ve sıcaklığıyla dengelemiyor olsam, vay hâlime!

Dürüst olmam gerekirse, Türkiye’nin en güneyinde, Hatay’da büyümüş olmak kimliğimi, iletişim biçimimi ve duygusal bağ kurma şeklimi en çok etkileyen unsur. Özellikle Antakya civarına yolu düşenler bilir, kiminle konuşsanız, sanki tanıdık bir akrabayla sohbet ediyormuş gibi hissedersiniz. İnsanlar çabucak bağ kurar, sahiplenir ve yardım etmek için içtenlikle çaba gösterir. Bu özellikler kişiliğime de fazlasıyla yansır.

Başka şehirlerde yaşamak bu kültürel kodları silmiyor, iyi ki de silmiyor. Zaman zaman yaşadığım şehre göre samimiyetin dozunu yeniden ayarlamak durumunda kaldığım oluyor. Ama ben benim! Karakterime işlemiş Akdenizliliği de adımın hakkını veren değişken ruh hâlimi de kabul ediyor ve seviyorum.