“Gladyatör” Kelimesinin Latince Anlamı Nedir? TDK’ya Göre Doğru Karşılık

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacıya etimoloji temalı dikkat çekici bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Türkçeye Fransızcadan geçen ‘gladyatör’ kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?” sorusu soruldu. Programı takip edenler kelimenin kökenini ve Latince karşılığını merak ederek doğru cevabı öğrenmek istedi.