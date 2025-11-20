onedio
“Gladyatör” Kelimesinin Latince Anlamı Nedir? TDK’ya Göre Doğru Karşılık

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 22:26

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 20 Kasım 2025 Perşembe akşamı yarışmacıya etimoloji temalı dikkat çekici bir soru yöneltti. Yarışmacıya “Türkçeye Fransızcadan geçen ‘gladyatör’ kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?” sorusu soruldu. Programı takip edenler kelimenin kökenini ve Latince karşılığını merak ederek doğru cevabı öğrenmek istedi.

Türkçeye Fransızcadan geçen “gladyatör” kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?

A: Gurur kaynağı

B: Aslan deviren

C: Kılıç ustası

D: Arena savaşçısı

Doğru Cevap: C: Kılıç ustası

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
