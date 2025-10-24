onedio
Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.10.2025 - 23:56

“17-24 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…”

Dilan Çiçek Deniz'den Berna Laçin'e Gönderme!

Hilal Altınbilek'i 'fakir mahalle kızı' rolü üzerinden eleştiri yağmuruna tutan Berna Laçin'e Dilan Çiçek Deniz'den yanıt gibi gönderme geldi.

Muhabirin Soruları Fena Kızdırdı!

Aslıhan Malbora'ya muhabirlerin sürekli Çağatay Ulusoy'la ilgili sorular sorması illallah ettirdi.

Oya Aydoğan Neden Öldü?

Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ı oğlu Gurur Aydoğan annesinin ölümü hakkında yanlış bilinenleri düzeltti.

Üzerine motosiklet uçmuştu!

Yeni doğum yapan İrem Helvacıoğlu ailesiyle yürüyüş yaparken üzerine motosiklet uçmuştu. Sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Mine Kılıç'tan İmaj Değişikliği

Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Mine Kılıç, diziden ayrıldıktan sonra yeni imajıyla gündem oldu.

Gölgesi Fena Dile Düştü!

Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı zannedilen bornozlu kişinin gölgesi sosyal medyayı salladı.

Arkadaşlarını Bir Kalemde Sildi!

Birce Akalay, yakın dostu İbrahim Çelikkol'un da aralarında olduğu bir çok arkadaşını takip etmeyi bıraktı.

Tarikat İddiası Gündem Oldu!

Bir süredir anlam verilemeyen paylaşımlarıyla konuşulan Enes Batur hakkında bu kez tarikat iddiası ortaya atıldı.

Test Sonucu Temize Çıkan İrem Derici'den İlk Paylaşım

Ünlülere yönelik başlatılan operasyon kapsamında kan ve saç örneği alınan ünlülerden İrem Derici, test sonucu temiz çıkınca 'Mahalle mahalle gezmeye başlıyorum' dedi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
