Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Büyükduman Ev Satacakları İlgilendiren Yeni Düzenlemeyi Anlattı
Mesele Ekonomi kanalının bir yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Ahmet Büyükduman emlak sektörünü etkileyecek ve Şubat ayından sonra hayata geçecek düzenleme hakkında bilgi verdi. Şubat ayından itibaren gayrimenkul satışlarında taşınmaz numarasını ilana işlenecek. Maliye ve Tapu da bu numarayı takip edecek. Bu yöntemle gerçek dışı satış rakamlarının düzenlenmesi hedefleniyor.
Büyükduman Elektronik İlan Doğrulama Sistemini böyle anlattı.
Taşınmaz numarasını girmek zorunlu olacak
