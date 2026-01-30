onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Büyükduman Ev Satacakları İlgilendiren Yeni Düzenlemeyi Anlattı

Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Büyükduman Ev Satacakları İlgilendiren Yeni Düzenlemeyi Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 11:52

Mesele Ekonomi kanalının bir yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Ahmet Büyükduman emlak sektörünü etkileyecek ve Şubat ayından sonra hayata geçecek düzenleme hakkında bilgi verdi. Şubat ayından itibaren gayrimenkul satışlarında taşınmaz numarasını ilana işlenecek. Maliye ve Tapu da bu numarayı takip edecek. Bu yöntemle gerçek dışı satış rakamlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyükduman Elektronik İlan Doğrulama Sistemini böyle anlattı.

Taşınmaz numarasını girmek zorunlu olacak

Taşınmaz numarasını girmek zorunlu olacak

'Diyecekler ki: 'Kardeşim sen 10 milyon liradan çıkmışsın, hadi pazarlık marjı 8 falan kabul ama bu 5 milyon belediye rayici de olsa biz bunu kabul etmiyoruz, emin misin?' diyecek. Sonra hesaplara bakacaklar. Evet, her şey açık ve net.

Dolayısıyla bu 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' sayesinde önemli ölçüde piyasadaki alım-satım rayiçleriyle tapuda beyan edilen değerleri örtüştürmeye, yaklaştırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla önemli ölçüde bir vergi kaynağına doğru gideceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın