Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Büyükduman Ev Satacakları İlgilendiren Yeni Düzenlemeyi Anlattı

'Diyecekler ki: 'Kardeşim sen 10 milyon liradan çıkmışsın, hadi pazarlık marjı 8 falan kabul ama bu 5 milyon belediye rayici de olsa biz bunu kabul etmiyoruz, emin misin?' diyecek. Sonra hesaplara bakacaklar. Evet, her şey açık ve net.

Dolayısıyla bu 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' sayesinde önemli ölçüde piyasadaki alım-satım rayiçleriyle tapuda beyan edilen değerleri örtüştürmeye, yaklaştırmaya çalışacaklar. Dolayısıyla önemli ölçüde bir vergi kaynağına doğru gideceğiz.'