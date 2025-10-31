Galatasaray - Trabzonspor Maçı Nerede, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Galatasaray - Trabzonspor

onedio
Galatasaray - Trabzonspor Maçı Nerede, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif ÇAMLIBEL
31.10.2025 - 09:19

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında en yakın takipçisi ile karşılaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, rakibini evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük mücadelenin tarihi ise merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

İşte, detaylar...

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de, lider Galatasaray'ın en yakın rakibi Trabzonspor, liderlik koltuğunu sallamak için harekete geçiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda yenerek puan farkını 2'ye düşürmeyi hedefliyor. Öte yandan, Galatasaray ise bu önemli maçta rakibine boyun eğmemek için kolları sıvadı.

Bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir karşılaşma olacak. GS - TS maçı 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. 

Galatasaray Trabzonspor Saat Kaçta?

Galatasaray - Trabzonspor maçı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Trabzonspor Nereden İzlenir?

Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig'deki heyecan dolu karşılaşma Bein Sports 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV'nin 232 numaralı kanalı ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilir. Ayrıca internet üzerinden de şifreli olarak erişim sağlanabilir.

Galatasaray - Trabzonspor Nerede Oynanacak?

Galatasaray, ev sahipliği yapacağı maçta Trabzonspor'u Rams Park'ta karşılayacak.

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Öncesi Ligdeki Puan Durumu:

Bordo-mavililer, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Şimdiye dek oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan ekip, toplamda 23 puan topladı. Diğer yandan, sarı-kırmızılı Galatasaray ise 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturuyor. Maç öncesi lider konumdaki Galatasaray'ın hemen ardında Trabzonspor yer alıyor.

Galatasaray - Trabzonspor Maçının Hakemi Kim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaklaşan derbi maçlarının hakemlerini duyurdu. Bu önemli karşılaşmaların düdüğünü Cihan Aydın'ın çalacağı belirtildi. Aydın, futbol sahalarında hakemlik kariyerine 2022 yılında Süper Lig'deki bir maç ile başlamıştı. Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiş ve genç yaşına rağmen kısa sürede futbol dünyasında kendini kanıtlamış bir hakemdir.

