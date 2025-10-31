Galatasaray - Trabzonspor Maçı Nerede, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Galatasaray - Trabzonspor

Türkiye'nin futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'de, lider Galatasaray'ın en yakın rakibi Trabzonspor, liderlik koltuğunu sallamak için harekete geçiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda yenerek puan farkını 2'ye düşürmeyi hedefliyor. Öte yandan, Galatasaray ise bu önemli maçta rakibine boyun eğmemek için kolları sıvadı.

Bu heyecan dolu mücadele, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir karşılaşma olacak. GS - TS maçı 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

Galatasaray Trabzonspor Saat Kaçta?

Galatasaray - Trabzonspor maçı, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.