Flörtünle Ne Zaman Sevgili Olacaksınız?
Flört mü ediyorsun yoksa kendi kendine hayal mi kuruyorsun? Belki de işler ciddiye gidiyor ama sen farkında bile değilsin... Belki de o da seni düşünüyor, ama bir türlü adım atılamıyor! Bu testte flörtündeki enerjiye, davranışlarına ve senin hislerine göre ilişkinizin ne zaman resmiyete döküleceğini söylüyoruz.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni görünce nasıl davranıyor?
4. Flörtünle en son ne zaman konuştunuz?
5. Birlikte vakit geçiriyor musunuz?
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6. Birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
7. O sana sence ne kadar ilgili?
8. Flörtün başka biriyle görüşüyor olabilir mi?
9. Onun gözlerine baktığında ne hissediyorsun?
10. Seni tanımaya çalışıyor mu?
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Siz 1 ay içinde sevgili olursunuz!
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