Flörtünle Ne Zaman Sevgili Olacaksınız?

Bazen hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalırız, değil mi? Ve şu anki durumun da tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Birazcık kalp kırmak gibi olacak ama dürüst olmak gerekirse, bu flört senin için biraz tek taraflı bir hal almış gibi görünüyor. Belki de senin kalbin bu kişiye karşı çırpınıyor, her bir mesajını heyecanla bekliyorsun, belki de her bir görüşme için saatlerce hazırlanıyorsun. Ancak ne yazık ki, karşı taraftan gelen ilgi ve alaka senin gösterdiğin çabayı karşılamaktan çok uzak. Belki de o kişi seni gereğinden fazla oyalıyor, belki de sadece kendi çıkarları için seninle ilgileniyor. Bütün bunlar hiç adil değil, biliyorum. Ancak unutma ki sen değerlisin ve bu değeri kendine hatırlatman gerekiyor. Belki de artık bu kişiye karşı duyduğun hislerini bir kenara bırakma ve yeni flörtlere yelken açma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de seni gerçekten takdir edecek ve seninle eşit bir ilişki kurmak isteyecek biriyle karşılaşırsın. Hayat her zaman sürprizlerle dolu, değil mi?