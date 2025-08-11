Fiziksel Özelliklerine Göre Yaptırman Gereken Estetikler Ne?
Hepimiz zaman zaman aynaya bakıp 'Şuram biraz daha şöyle olsaydı…' demişizdir. Estetik yaptırmak bir tercihtir, bazen ihtiyaçtan, bazen tamamen kişisel istekten doğar. Peki senin fiziksel özelliklerine, tarzına ve bakış açına göre estetik yaptırman gereken yer neresi? Bu testi çöz, dış görünüşüne en uygun estetik müdahaleyi birlikte keşfedelim. Belki de aynaya bir de bu gözle bakmanın zamanı gelmiştir…
Hazırsan başla!
1. Aynaya baktığında en dikkat çeken özelliğin hangisi?
2. Fotoğraflarda en az sevdiğin yönün hangisi?
3. Hangisini daha çok önemsersin?
4. Burnun hakkında ne düşünüyorsun?
5. Makyaj yaparken en çok özen gösterdiğin bölge?
6. “Estetik yaptıracağım” desen çevrenden nasıl tepkiler alırsın?
7. Cilt tipin nasıl?
8. Gülüşün hakkında ne düşünüyorsun?
9. Estetik yaptırmak senin için ne anlam ifade eder?
10. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?
Burun Estetiği
Dudak Dolgusu
Jawline/Çene Dolgusu
Göz Altı Işık Dolgusu & Blefaroplasti
