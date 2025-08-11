onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Fiziksel Özelliklerine Göre Yaptırman Gereken Estetikler Ne?

Fiziksel Özelliklerine Göre Yaptırman Gereken Estetikler Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.08.2025 - 17:01

Hepimiz zaman zaman aynaya bakıp 'Şuram biraz daha şöyle olsaydı…' demişizdir. Estetik yaptırmak bir tercihtir, bazen ihtiyaçtan, bazen tamamen kişisel istekten doğar. Peki senin fiziksel özelliklerine, tarzına ve bakış açına göre estetik yaptırman gereken yer neresi? Bu testi çöz, dış görünüşüne en uygun estetik müdahaleyi birlikte keşfedelim. Belki de aynaya bir de bu gözle bakmanın zamanı gelmiştir…

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aynaya baktığında en dikkat çeken özelliğin hangisi?

2. Fotoğraflarda en az sevdiğin yönün hangisi?

3. Hangisini daha çok önemsersin?

4. Burnun hakkında ne düşünüyorsun?

5. Makyaj yaparken en çok özen gösterdiğin bölge?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Estetik yaptıracağım” desen çevrenden nasıl tepkiler alırsın?

7. Cilt tipin nasıl?

8. Gülüşün hakkında ne düşünüyorsun?

9. Estetik yaptırmak senin için ne anlam ifade eder?

10. Hangi cümle seni en iyi tanımlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burun Estetiği

Burun Estetiği

Senin yüz yapın oldukça dikkat çekici ama burnunun diğer yüz hatlarınla tam bir uyum içinde olduğunu söylemek zor. Fotoğraflarda ya da aynaya baktığında profil açılarında rahatsızlık duyuyor olabilirsin. Hafif bir kemer, düşük burun ucu ya da orantısız genişlik sana “acaba” dedirtmiş olabilir. Burun estetiği, sadece görüntü değil, bazen nefes alma kalitesi için de önemli bir dokunuştur. Senin yapın, küçük bir dokunuşla burnun çok daha feminen veya maskülen görünebileceğini gösteriyor. Bu da seni daha dengeli ve güvenli bir estetik bütünlüğe taşıyabilir. Tabii ki her estetik gibi rinoplasti de kişisel bir karar. Ancak senin için bu operasyon, tüm yüz orantını dengeleyecek ve kendine duyduğun özgüveni iki katına çıkaracak bir etki yaratabilir. İster tamamen doğal görünsün, ister belirgin bir değişim olsun, önemli olan senin iç sesin.

Dudak Dolgusu

Dudak Dolgusu

Senin yüzün sade ama vurucu bir güzelliğe sahip. Ancak dudakların genel yüz ifadenle karşılaştırıldığında biraz daha hacim kazanabilir. Daha belirgin dudaklar, gülüşünü ortaya çıkarabilir ve mimiklerini daha etkileyici hale getirebilir. Dudak dolgusu senin için yalnızca bir estetik dokunuş değil, aynı zamanda bir ifade aracı. Çünkü sen enerjini mimiklerinle dışa vuran bir yapıya sahipsin. Dudaklarının biraz daha dolgun olması hem sosyal hem de görsel anlamda kendini daha güçlü hissetmene yardımcı olabilir. Doğru ölçüde ve doğru teknikle yapılan bir dudak dolgusu, yüzünün doğallığını bozmadan seni daha çarpıcı kılabilir. Senin için önemli olan zaten “abartı” değil; denge ve ifade gücü. Ve bu estetik, seni buna bir adım daha yaklaştırabilir.

Jawline/Çene Dolgusu

Jawline/Çene Dolgusu

Senin yüz yapın yumuşak ve zarif hatlara sahip. Bu güzel bir avantaj olsa da bazı açılarda yüzünün alt kısmının netliğini kaybedebileceğini hissediyorsun. Çene hattının belirginleşmesi seni hem daha kendine güvenen hem de daha kararlı bir görünüme kavuşturabilir. Jawline dolgusu, çene yapını daha netleştirerek özellikle profil fotoğraflarında çok etkileyici bir fark yaratabilir. Hem maskülen hem de feminen hatlara uyum sağlayabilen bu estetik, yüzündeki orantısal dengeyi güçlendirir. Senin gibi kendine özen gösteren ama doğallıktan da ödün vermeyen biri için, çene hattına yapılacak ufak bir müdahale kendini dışarıdan da daha güçlü hissetmeni sağlayabilir. Kısacası, senin estetik rehberin netlik ve denge üzerine kurulu.

Göz Altı Işık Dolgusu & Blefaroplasti

Göz Altı Işık Dolgusu & Blefaroplasti

Senin en dikkat çeken yönlerinden biri gözlerin. Ancak göz altı morlukları, torbalar ya da düşüklük seni yorgun ve olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Bu yüzden göz çevresi estetiği sana bambaşka bir enerji katabilir. Göz altı ışık dolgusu ya da göz kapağı estetiği gibi işlemler, yüzünün enerjisini artıracak ve bakışlarını daha anlamlı kılacak küçük ama etkili dokunuşlardır. Bu müdahaleler, senin zaten güçlü olan yüz ifadenin altını çizer ve seni daha genç ve dinamik gösterir. Senin gibi detaylara önem veren biri için bu tarz bir estetik, görüntüde değil, histe büyük fark yaratır. Daha canlı, dinamik ve uyanık bir ifade seni her sabah aynada daha mutlu bir yüzle karşılaştırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın