FIFA Dünya Kupası’nda VAR Sistemi İlk Kez Ne Zaman Kullanıldı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı futbolseverlerin ilgisini çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?” sorusu yöneltildi. Soru, hem futbol tarihini hatırlatan hem de izleyicilerin belleğini yoklayan türdendi.