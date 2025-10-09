onedio
FIFA Dünya Kupası’nda VAR Sistemi İlk Kez Ne Zaman Kullanıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 22:33

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı futbolseverlerin ilgisini çeken bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?” sorusu yöneltildi. Soru, hem futbol tarihini hatırlatan hem de izleyicilerin belleğini yoklayan türdendi.

FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

A- Güney Afrika 2010

B- Brezilya 2014

C- Rusya 2018

D- Katar 2022

Doğru cevap C, yani Rusya 2018

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
