Feti Yıldız'dan AİHM Çıkışı: "Makul Süre Keyfi Süre Değildir"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM kararları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kararın uygulanması için makul sürenin keyfi süre olmadığını hatırlatan Yıldız, “Adaletin hizmetinde 25 bin 459 hakim ve Cumhuriyet savcısı bulunmaktadır. Hakim ve savcıların yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur.” diyerek Adalet Bakanlığı’na üstü kapalı mesaj gönderdi.

Feti Yıldız geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili de AİHM kararının uygulanarak tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.