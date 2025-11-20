onedio
Feti Yıldız'dan AİHM Çıkışı: "Makul Süre Keyfi Süre Değildir"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 11:24

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM kararları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kararın uygulanması için makul sürenin keyfi süre olmadığını hatırlatan Yıldız, “Adaletin hizmetinde 25 bin 459 hakim ve Cumhuriyet savcısı bulunmaktadır. Hakim ve savcıların yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur.” diyerek Adalet Bakanlığı’na üstü kapalı mesaj gönderdi.

Feti Yıldız geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile ilgili de AİHM kararının uygulanarak tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

MHP’nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AİHM kararları ilgili açıklamada bulundu.

Feti Yıldız paylaşımında, “Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir.” ifadelerini kullandı. Yıldız ayrıca, “Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamada 'Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobane davasıyla ilgili. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Daire'si hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Feti Yıldız'ın paylaşımı 👇

twitter.com

'AİHM, ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur.

Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise, ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir.

Bu durumda başka bir seçenek yoktur.

Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.

Adaletin hizmetinde 25 bin 459 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır.

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir.

Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
