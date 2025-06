Fethi Heper: Bir Şehrin, Bir Formanın, Bir Neslin Efsanesi

Eskişehirspor, onun anısını yaşatmak adına çok anlamlı bir karar aldı: 9 numaralı forması, kulübün tarihinde bir ilk olarak emekliye ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu duygusal sözler yer aldı:

“Fethi Heper’in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor’un 9 numarası sahada değil, anılarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak.”

Fethi Heper, sadece bir futbolcu değildi. O, bir şehrin hafızası, bir formanın ruhu, bir neslin idolüydü. Artık sahalarda olmasa da, her Eskişehirspor marşında, her genç futbolcunun hayalinde, her Eskişehirli çocuğun yüreğinde yaşamaya devam edecek.

