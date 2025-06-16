Fethi Heper: Bir Şehrin, Bir Formanın, Bir Neslin Efsanesi
3 Şubat 1944’te Eskişehir’de, beş çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak dünyaya gelen Fethi Heper, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bir evde büyüdü. Kardeşlerinin tamamı aktif sporculardı. O daha beş yaşındayken küçük, lastik bir topla tanıştı. Ancak gerçek anlamda bir futbol topuyla tanışması, hayatındaki ilk kırılma noktalarından biri oldu: Karikatürist olan ve kendisinden 17 yaş büyük olan ağabeyi Beytullah Heper’in 1955 yılında Sakarya İlkokulu’ndan mezuniyet hediyesi olarak aldığı top, Fethi’nin futbol tutkusunun başladığı andı.
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1960 yılında Eskişehir Gençlik Kulübü’nde futbola adım atan Heper, yalnızca beş yıl sonra adını tarihe yazdıracağı Eskişehirspor’un kurucu kadrosunda yer aldı.
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Saha dışında da futboldan kopmadı.
9 numara emekli oldu.
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