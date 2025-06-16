Fethi Heper: Bir Şehrin, Bir Formanın, Bir Neslin Efsanesi

O dönem genç bir santrfor olarak adım attığı Eskişehirspor’da, kısa sürede takımın simgelerinden biri haline geldi. 1970’li yıllarda Eskişehirspor’un Süper Lig’de zirveye oynadığı yıllarda taraftarların dillerinden düşmeyen o meşhur sloganın ilk ismi oldu: “Fethi – Nihat – Ender, filelere gönder!”

Sahadaki tekniğiyle olduğu kadar stiliyle de dikkat çekiyordu. Özellikle havadan gelen topları havada kontrol edip göğsüyle yumuşatmasıyla tanınan Heper, bu özelliği sayesinde taraftarlar arasında “Çengel” lakabıyla anıldı.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Eskişehirspor’da geçiren Fethi Heper, 9 sezonda attığı 121 golle kulüp tarihine geçti. 1969-70 ve 1971-72 sezonlarında Türkiye Ligi gol kralı oldu. A Millî Takım formasını üçü A Millî olmak üzere toplam dört kez giydi. Ancak onun büyüklüğü sadece istatistiklerde değil, taşıdığı ruh, sadakat ve sportmenlikte gizliydi.

Fethi Heper’i özel kılan bir diğer yönü ise akademik alandaki üstün başarısıydı. Futbolculukla eş zamanlı olarak eğitim hayatını da sürdürdü. 1967’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu, 1978’de doktorasını tamamladı. 1981’de doçent, 1988’de ise profesör unvanlarını aldı. Türkiye’de profesörlük mertebesine ulaşmış ilk ve tek profesyonel futbolcu olarak, yalnızca sahada değil, bilim dünyasında da öncü oldu.

(Görsel Kaynağı: Fanatik.com)